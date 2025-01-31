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Украина получит новую партию F-16

12:38 1977

Украина ожидает очередную партию истребителей F-16 в 2025 году. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам переговоров в Гааге с главой Минобороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом.

«Мы ожидаем новую партию истребителей в 2025 году и продолжаем подготовку пилотов, а также инженерно-технического состава», — написал Умеров на своей странице в Facebook.

Вторым приоритетом министр назвал беспилотные летательные аппараты. «Мы скоординировали распределение ранее выделенных 400 млн евро и запустили подготовку масштабных совместных проектов по дальнобойным возможностям», — сообщил Умеров.

Кроме того, на повестке дня остается поставка артиллерийских боеприпасов, средств ПВО и ракет-перехватчиков, добавил глава оборонного ведомства.

Нидерланды, наряду с Данией, Бельгией и Норвегией, входят в коалицию стран, обязавшихся передать Украине в общей сложности 79 истребителей F-16. Однако президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что для эффективного противостояния российской авиации необходимо не менее 120–130 таких машин.

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