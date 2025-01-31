Мощный пожар на Апшероне

В поселке Хёкмели Апшеронского района произошел пожар в трехэтажном здании, где располагались различные объекты. Об этом сообщили в МЧС Азербайджана.

На место происшествия оперативно прибыли силы Государственной службы пожарной охраны МЧС. Благодаря своевременно принятым необходимым мерам, соответствующим оперативной обстановке, пожарным удалось в короткие сроки потушить возгорание и не допустить его распространения на соседние строения.

В результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции кафе, расположенного на третьем этаже здания, на площади 110 кв.м. Общая площадь трехэтажного строения составляет 731 кв.м.

Пожарные спасли большую часть здания и близлежащие постройки от огня.