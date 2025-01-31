USD 1.7000
EUR 1.7659
RUB 1.7273
Подписаться на уведомления
Новые взрывы в Одессе
Новость дня
Новые взрывы в Одессе

У Трампа отказали Пашиняну

13:33 3366

Власти Армении пытались организовать встречу премьер-министра Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом, однако это не удалось, утверждает издание «Грапарак».

По данным издания, в попытки организовать встречу были вовлечены все структуры армянского МИД, посольство Армении в США, а также с просьбой способствовать встрече обратились к влиятельным американским республиканцам армянского происхождения, но безрезультатно.

Газета добавила, что многие представители армянской общины Вашингтона отказались участвовать во встрече с Пашиняном 3 февраля.

Деньги из России в СССР больше не идут
Деньги из России в СССР больше не идут Наш обзор
13:00 3587
Российский сержант создал в Херсоне личную армию
Российский сержант создал в Херсоне личную армию У России все по плану
14:58 1643
Дугин: «Православный и шиитский мир вместе пойдут против Антихриста…»
Дугин: «Православный и шиитский мир вместе пойдут против Антихриста…»
14:49 1506
Stratfor: Напряженность на азербайджано-армянской границе может возрасти
Stratfor: Напряженность на азербайджано-армянской границе может возрасти
13:50 2524
У Трампа отказали Пашиняну
У Трампа отказали Пашиняну
13:33 3367
Такера Карлсона понесло
Такера Карлсона понесло ОБНОВЛЕНО 15:44
15:44 2272
Датчане боятся Америку, как Иран и КНДР
Датчане боятся Америку, как Иран и КНДР новая реальность
11:04 2416
Трамп не знает, что творит. А знает ли Америка?
Трамп не знает, что творит. А знает ли Америка? главная тема; все еще актуально
31 января 2025, 20:03 6772
ХАМАС освободил израильтян и взял с них обещание
ХАМАС освободил израильтян и взял с них обещание ВИДЕО
11:15 3197
Еще одна авиакатастрофа в США
Еще одна авиакатастрофа в США ВИДЕО
10:10 6302
Компания Вагита Алекперова уходит из Болгарии. Может ли SOCAR купить завод за 2 миллиарда долларов?
Компания Вагита Алекперова уходит из Болгарии. Может ли SOCAR купить завод за 2 миллиарда долларов? все еще актуально
31 января 2025, 17:50 5796

ЭТО ВАЖНО

Деньги из России в СССР больше не идут
Деньги из России в СССР больше не идут Наш обзор
13:00 3587
Российский сержант создал в Херсоне личную армию
Российский сержант создал в Херсоне личную армию У России все по плану
14:58 1643
Дугин: «Православный и шиитский мир вместе пойдут против Антихриста…»
Дугин: «Православный и шиитский мир вместе пойдут против Антихриста…»
14:49 1506
Stratfor: Напряженность на азербайджано-армянской границе может возрасти
Stratfor: Напряженность на азербайджано-армянской границе может возрасти
13:50 2524
У Трампа отказали Пашиняну
У Трампа отказали Пашиняну
13:33 3367
Такера Карлсона понесло
Такера Карлсона понесло ОБНОВЛЕНО 15:44
15:44 2272
Датчане боятся Америку, как Иран и КНДР
Датчане боятся Америку, как Иран и КНДР новая реальность
11:04 2416
Трамп не знает, что творит. А знает ли Америка?
Трамп не знает, что творит. А знает ли Америка? главная тема; все еще актуально
31 января 2025, 20:03 6772
ХАМАС освободил израильтян и взял с них обещание
ХАМАС освободил израильтян и взял с них обещание ВИДЕО
11:15 3197
Еще одна авиакатастрофа в США
Еще одна авиакатастрофа в США ВИДЕО
10:10 6302
Компания Вагита Алекперова уходит из Болгарии. Может ли SOCAR купить завод за 2 миллиарда долларов?
Компания Вагита Алекперова уходит из Болгарии. Может ли SOCAR купить завод за 2 миллиарда долларов? все еще актуально
31 января 2025, 17:50 5796
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться