У Трампа отказали Пашиняну

Власти Армении пытались организовать встречу премьер-министра Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом, однако это не удалось, утверждает издание «Грапарак».

По данным издания, в попытки организовать встречу были вовлечены все структуры армянского МИД, посольство Армении в США, а также с просьбой способствовать встрече обратились к влиятельным американским республиканцам армянского происхождения, но безрезультатно.

Газета добавила, что многие представители армянской общины Вашингтона отказались участвовать во встрече с Пашиняном 3 февраля.