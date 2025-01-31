Stratfor: Напряженность на азербайджано-армянской границе может возрасти

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о двух несогласованных статьях в проекте мирного договора с Азербайджаном подчеркивают тот факт, что, хотя заключение мирного договора с теоретической точки зрения близко, однако вопросы, связанные с демаркацией границы, вероятно, приведут к затягиванию заключения мирного договора в ближайшем будущем, считает аналитический центр Stratfor.

При этом, по мнению аналитического центра, напряженность на армяно-азербайджанской границе может возрасти во второй половине года, если процесс делимитации будет приостановлен.

Однако риск крупной эскалации в ближайшем будущем, по мнению аналитического центра, останется достаточно низким.