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Венгрия о выходе из ЕС

13:53 2164

Венгрия не планирует выходить из состава Евросоюза, но собирается «участвовать в дебатах о том, каким должно быть сообщество в будущем». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто в интервью газете El Debate.

Отвечая на вопрос о том, задумывалась ли Венгрия о выходе из ЕС, министр ответил отрицательно. «Мы являемся членом Евросоюза и останемся таковым, - добавил он. - Тем не менее мы сохраняем за собой право участвовать в дебатах о том, какой должна быть Европа в будущем».

«Евросоюз применяет двойные стандарты и лицемерие, - сказал он. - Брюссель, где доминирует прогрессивное течение, просто не может переварить, что успешное консервативное и патриотическое правительство может существовать так долго». «ЕС ввел против нас финансовые санкции и оказал на нас политическое давление», - добавил министр.

Сийярто также заявил о необходимости сделать все возможное, чтобы положить конец нелегальной иммиграции, которая представляет огромную угрозу безопасности. «Мы не приемлем никакого давления в этом плане», - заключил он.

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