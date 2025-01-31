В Сирии массово расстреляли алавитов

Боевики застрелили 10 человек в деревне в центральной части Сирии, преимущественно населенной алавитами, пишет AFP.

«Вооруженные люди совершили массовое убийство в пятницу, убив 10 граждан в деревне Арза на севере Хамы, где проживают граждане, принадлежащие к секте алавитов свергнутого лидера Башара Асада», - сообщила Сирийская обсерватория по правам человека.