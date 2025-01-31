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Президент Сербии заподозрил иностранный след

14:31 592

Массовые студенческие протесты в Сербии, проходящие при поддержке оппозиции, «организованы иностранными спецслужбами для дестабилизации ситуации в стране». Об этом президент Александар Вучич сказал во время поездки в город Трстеник.

«Нелегко управлять страной, оставаясь самостоятельным и независимым в принятии решений. Я много раз говорил, что, когда вы не подчиняетесь приказам иностранных держав, когда хотите вести свою страну свободным путем, когда принимаете решения сами в интересах своего народа, а не в интересах великих держав, рано или поздно наступит момент, когда они попытаются сделать все, чтобы вас свергнуть», - отметил Вучич.

«Но проблема не в том, что они хотят убрать меня. Проблема в том, что они хотят разрушить Сербию. И то, что мы наблюдаем в последние месяцы, - это прямая попытка иностранных разведывательных служб дестабилизировать нашу страну», - подчеркнул сербский лидер.

Зампредседателя сербского правительства Александар Вулин ранее также заявил, что студенческие протесты в Сербии, поддерживаемые оппозицией, «организованы и профинансированы западными спецслужбами по сценарию цветных революций для свержения правительства страны».

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