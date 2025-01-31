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Новые взрывы в Одессе

Дугин: «Православный и шиитский мир вместе пойдут против Антихриста…»

14:49 1517

Одиозный российский философ и общественный деятель Александр Дугин предложил создать Союзное государство России и Ирана и «вместе сражаться с цивилизацией Антихриста».

«Авангардной идеей является создание Русско-Иранского Союзного Государства. Это стало бы не сложением наших геополитических потенциалов, но их умножением. По сути, такой шаг стремительно утверждал бы новую глобальную сверхдержаву, давая Ирану надежную ядерную защиту, выход в Арктику и бескрайние просторы северо-восточной Евразии, а России военно-морские базы в Индийском океане, мощь шиитского мира, плацдарм активного участия в проблемах Ближнего Востока, гегемонию в Центральной Азии...

Север нового Русско-Иранского государства будет православным. Юг - шиитским. И вместе мы будем сражаться с цивилизацией Антихриста», - заявил Дугин.

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