Российский сержант создал в Херсоне личную армию

В конце 2022 года старший сержант Дмитрий Майбородин, воевавший в рядах ВС РФ в Херсонской области, создал фактически свою личную армию из 60 человек, которая не подчинялась вышестоящему командованию и держала в страхе российских кадровых офицеров.

Разогнать отряд удалось только после того, как по приказу Майбородина его подчиненные до смерти замучили солдата, пишет «Медиазона».

41-летний Майбородин с позывным Май служил в 10-й роте батальона «Сокол» 108-го гвардейского десантно-штурмового полка, куда попал осенью 2022 года. До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он воевал в составе сепаратистских группировок в Донбассе. Формально Майбородин числился командиром отделения управления и имел в подчинении всего трех бойцов.

Однако на деле еще во время слаживания под Новороссийском вокруг Майбородина начала складываться группа лояльных лично ему солдат — а после прибытия в Херсонскую область ему удалось добиться того, что личный состав сразу двух взводов 10-й роты был сформирован из преданных ему людей. Командир роты, пишет «Медиазона», «молчаливо признал лидерство» сержанта, а сам сосредоточился на работе с документами.

Майбородин открыто игнорировал приказы командира батальона «Сокол» — например, отказывался рыть окопы, обустраивать блиндажи и заниматься фортификацией. Фактически, пишет издание, меньше чем за два месяца Майбородину удалось создать не подчинявшуюся никому, кроме него, группировку, которую называли «Майсиндикат». В нее входили почти 60 человек. Их особый статус подчеркивали специальные шевроны с бородатым черепом в шлеме и подписью «Майсиндикат».

В декабре 2022 года из расположения «Сокола» пропал ефрейтор Виктор Утяев с позывным Хулиган. Как выяснилось впоследствии, незадолго до пропажи он сильно напился, и Майбородин приказал «проучить» ефрейтора. По его приказу Утяева без верхней одежды привязали к дереву — там он провел ночь при почти нулевой температуре. На следующий день он умер от переохлаждения, а его тело закопали в лесу.

В конце января 2023 года, пишет «Медиазона», «стало ясно, что ситуация в 10-й роте вышла из-под контроля», поэтому роту было решено на время вывести в тыл. Однако Майбородину не понравилось место, где его бойцам предложили расквартироваться, и он увел их из Херсонской области в Крым. В городе Армянск бойцы, которые на тот момент фактически не подчинялись никому, кроме Майбородина, устроили в кафе погром со стрельбой. Их задержала военная полиция, но быстро отпустила. Вскоре Майбородин как ни в чем не бывало вернул своих людей на боевые позиции.

Только к февралю 2023 года военным следователям удалось разговорить военных 10-й роты и убедить их дать показания против Майбородина. В конце марта его задержали и посадили под арест на гауптвахту в Севастополе. Против него были выдвинуты обвинения по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и превышении должностных полномочий, повлекших смерть, а также о незаконном лишении свободы организованной группой. Расследование завершилось в начале 2024 года, однако приговор Майбородину до сих пор не вынесен.