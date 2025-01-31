Трамп с Мадуро теперь братья навек

Режим Николаса Мадуро в Венесуэле освободил шестерых граждан США, которые были арестованы в сентябре прошлого года. Это стало возможным после переговоров с послом по особым поручениям Трампа Ричардом Гренеллом. Гренелл, который в первую каденцию Трампа был исполняющим обязанности директора национальной разведки США, встретился с Мадуро в президентском дворце Мирафлорес. Местные телекомпании, которые вели оттуда прямой репортаж, засвидетельствовали, как они пожали руки друг другу, и как Мадуро при этом светился радостной улыбкой.

Освобождение американцев было одной из целей поездки Гренелла. Помимо этого Мадуро пообещал ему, что он в отличие от колумбийского президента Густаво Петро не будет чинить препятствий для приземления американских военных самолетов с депортированными венесуэльцами. Кроме того, по данным одного из источников две страны договорились о сотрудничестве в борьбе с жестокой бандой Tren de Aragua. Насчитывающая тысячи головорезов из числа освобожденных уголовников она сеет террор по всей Латинской Америке и США. Имена шестерых американцев, которые вылетели из Каракаса на родину вместе с Гренеллом, официально не раскрывались. Однако установить их личности было не трудно, поскольку на борту самолета они снялись вместе с послом Трампа. Одним из них является 64-летний Дэвид Эстрелья, сотрудник фармацевтической компании, проживающий в нью-йоркском районе Бронкс. 9 сентября он прибыл в Венесуэлу, чтобы повидаться с друзьями. Власти задержали его и обвинили в заговоре с целью убийства Мадуро, хотя при нем не было никакого оружия. Также не были представлены никакие доказательства подготовки им и другими американцами этого покушения. Всего тогда режим арестовал 10 американцев, которые якобы планировали расправиться с Мадуро. Судьба четверых оставшихся неизвестна. Скорее всего, Мадуро проведет второй раунд шантажа Америки, чтобы вытребовать еще какие-либо уступки со стороны «грингос». Прецедентов этому более чем достаточно. Всего в Венесуэле после того, как режим фальсифицировал итоги июльских президентских выборов, было арестовано 125 иностранцев. После переговоров 10 из них было отпущено. А в обмен правительство США отпустило двух племянников Мадуро, которые обвинялись в наркотрафике, и друга диктатора Алекса Сааба, занимавшегося отмыванием денег в Майами.

По поводу вояжа Гренелла Трамп написал в своей социальной сети Truth Social: «Отличная работа!». Однако эта «отличная работа» была проведена с главарем наркорежима, за голову которого совсем недавно США повысили плату с 15 до 25 миллионов долларов. Более того - Николас Мадуро стал первым после инаугурации Трампа иностранным лидером, с которым встретился высокопоставленный представитель администрации Белого дома. И это произошло после того, как в США признали победителем на выборах в Венесуэле и, соответственно, ее легитимным лидером оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутию, и тот среди других иностранных гостей присутствовал на инаугурации Трампа. Комментарии излишни. Ричард Гренелл, в прошлом посол США в Германии, заслужил чудовищную репутацию у европейцев из-за того, что сразу после назначения начал грубо вмешиваться в их внутренние дела. Скандалы посыпались один за другим, и посол был быстро отозван на родину. А там за особые заслуги… был поставлен Трампом во главе национальной разведки.