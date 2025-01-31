Умер экс-президент Германии

Кёлер был впервые избран президентом Германии в 2004 году и занимал этот пост до 2010 года, когда неожиданно подал в отставку. До работы на посту главы ФРГ Хорст Кёлер возглавлял Международный валютный фонд (МВФ).

В 2017 году он был назначен личным посланником генсека ООН по урегулированию спора вокруг Западной Сахары. В 2019 году Хорст Кёлер оставил эту должность по состоянию здоровья.

В своем заявлении 31 мая 2010 года Кёлер назвал причиной ухода в отставку неуважение к институту главы государства, которое, по его мнению, проявили оппозиционные политические партии ФРГ после спорных высказываний Кёлера о миссии Бундесвера в Афганистане.