В Украине задержали членов антивоенной организации

СБУ заявляет о задержании 5-х членов организации «Рабочий фронт Украины», которые, как утверждает спецслужба, пытались создать «повстанческое движение» и «солдатские комитеты» для организации коллективного отказа от участия в боевых действиях военнообязанных, а также действующих украинских военнослужащих.

По версии следствия, они действовали по заказу РФ, агитируя украинцев «восставать против власти и складывать оружие». Также, как говорится в сообщении СБУ, они призывали мужчин призывного возраста уклоняться от мобилизации, а действующих военнослужащих не выполнять приказы командиров и совершать дезертирство.

Члены организации создали страницы своего объединения в разных соцсетях, массово расклеивали агитационные открытки с QR-кодом. Подозреваемых задержали во время проведения спецопераций в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях. Все задержанные являются местными жителями в возрасте от 20 до 32 лет.

Трое фигурантов находятся под стражей. Двум другим – суд назначил круглосуточный домашний арест с ношением электронного устройства.