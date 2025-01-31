Людей Чубайса отправили за решетку
Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу трем бывшим топ-менеджерам «Роснано» Борису Подольскому, Артуру Галстяну и Марине Касенковой. Они обвиняются в махинациях со статистикой компании, ущерб от чего, по подсчетам, составил 45 млрд рублей.
Махинации стали возможны после того, как Аркадий Дворкович, который в период расследуемых событий был вице-премьером и возглавлял Совет директоров «Роснано», помог Чубайсу внести изменения в Правила предоставления госгарантий, утвержденные постановлением правительства от 2010 года. Однако Дворкович фигурирует в деле как лицо, которое «ввели в заблуждение».
Ранее сообщалось, что в Москве проходят обыски по десяткам адресов у бывших топ-менеджеров «Роснано» и связанных с госкорпорацией бизнесменов. Сообщалось, что главный фигурант дела - Анатолий Чубайс.