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Людей Чубайса отправили за решетку

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17:21 1410

Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу трем бывшим топ-менеджерам «Роснано» Борису Подольскому, Артуру Галстяну и Марине Касенковой. Они обвиняются в махинациях со статистикой компании, ущерб от чего, по подсчетам, составил 45 млрд рублей.

Махинации стали возможны после того, как Аркадий Дворкович, который в период расследуемых событий был вице-премьером и возглавлял Совет директоров «Роснано», помог Чубайсу внести изменения в Правила предоставления госгарантий, утвержденные постановлением правительства от 2010 года. Однако Дворкович фигурирует в деле как лицо, которое «ввели в заблуждение».

Ранее сообщалось, что в Москве проходят обыски по десяткам адресов у бывших топ-менеджеров «Роснано» и связанных с госкорпорацией бизнесменов. Сообщалось, что главный фигурант дела - Анатолий Чубайс.

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