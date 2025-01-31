Трамп вернул спираль истории… к убитому МакКинли

Президент Дональд Трамп объявил «тарифную войну» Канаде и Мексике, объявив о ведении 25-процентных пошлин на их импорт в США с 1 февраля, а заодно «тарифное сражение» Китаю, против которого вводятся пока лишь 10-процентные пошлины, хотя в ходе предвыборной кампании Трамп обещал аж 60%. По словам представителя Белого дома, это не угроза, а объявление действий, и «Канада и Мексика ничего не могут сделать, чтобы отменить эти меры». Трамп, правда, забыл об одном обстоятельстве: в любых войнах обычно страдают все стороны, которые в них участвуют. Вопрос лишь в размерах «сопутствующих потерь». О том, что новый президент Америки будет направо и налево размахивать тарифной дубиной, можно было догадаться еще во время его избирательной кампании, когда он не раз упоминал 25-го президента США Уильяма МакКинли как своего кумира. Сразу после инаугурации он переименовал обратно (отменив указ Обамы) высочайшую гору на Аляске в Пик МакКинли. Чем знаменит этот президент, кроме как тем, что его убили после избрания на второй срок?

А тем, что его именем назван Закон о тарифах 1890 года («Тариф МакКинли), принятый, когда он был еще членом Палаты представителей. Средняя пошлина на импорт была повышена почти до 50%, что было призвано защитить американскую промышленность от иностранной конкуренции. Будучи родом из Огайо, тогда одного из центров американской промышленности, будущий президент рассказывал, что с детства слышал, как его отец жаловался на то, что иностранная конкуренция снижает заработную плату и заставляет честных людей сокращать объемы производства. Аргументация Трампа в начале ХХI века с тех пор мало изменилась. Теперь все высчитывают, как эти «упражнения с тарифной дубиной» скажутся на американском потребителе, а также на всей мировой торговле. Китай, Мексика и Канада являются тремя крупнейшими торговыми партнерами США по импорту товаров. В 2022 году они поставили в США товаров на сумму около 536 млрд, 455 млрд и 437 млрд долларов соответственно. К примеру, если в Канаду идет 17% американского экспорта, то в США – 75% канадского. Удар будет болезненным. Часть тарифов неизбежно ляжет на плечи потребителей. Пока неясно, будут ли исключения. Так, Трамп ранее предполагал, что канадская нефть может быть освобождена от повышения пошлин. Впрочем, общий механизм воздействия может оказаться более сложным. Пока Административно-бюджетное управление администрации США надеется, что 25% тариф для канадского и мексиканского импорта и 10% в отношении китайского принесут в американскую казну около 1,3 триллиона долларов дохода до 2035 года. Этот доход может быть использован для частичной компенсации уменьшения сборов в результате предложенных Трампом всевозможных налоговых льгот для американского бизнеса, которые в сумме могут потянуть на более чем 5 триллионов долларов за 10 лет. Однако, учитывая масштабные связи США и КНР, даже 10%-ный дополнительный тариф для Китая сократит экономику США на 55 миллиардов долларов за четыре года правления Трампа, если Китай выставит ответные протекционистские меры, по подсчетам независимых экономистов. Тогда как 25%-ный тариф для Мексики и Канады приведет к сокращению ВВП США уже на 200 миллиардов долларов, по тем же прикидкам.

Уже в текущем году из-за удорожания китайских товаров расходы средней американской семьи могут вырасти на сотни долларов, поскольку большую часть китайского экспорта в США составляют потребительские товары, такие как одежда, игрушки и электроника (КНР обеспечивает 40% импорта обуви и 25% электроники и текстиля в США). Канада и Мексика, в свою очередь, являются ключевыми поставщиками овощей (47% от общего объема импорта США), и готовых пищевых продуктов (42%). Также США импортируют примерно 40% своей сырой нефти из Канады. В значительной мере пострадает автомобильная промышленность, поскольку все авто, собранные в Канаде, Мексике или США, являются в значительной степени продуктом межстрановой кооперации. Пошлины неизбежно увеличат издержки - и цены для потребителей. Про все войны известно то, что чем они скоротечнее, тем меньше издержки. Торговые войны – не исключение. Если Трамп задумал «короткую и победоносную войну» и использует тарифы как средство давления в переговорах – это одно. Если «короткая и победоносная» обернется затяжной войной (как часто бывает в истории с войнами, которые планировали «на пару месяцев»), то последствия могут быть тяжелыми. В 2018 году Америка, тоже с подачи Трампа, уже вводила пошлины на сталь и алюминий (при том что Канада и Мексика являются крупными экспортерами этой продукции в США). Тогда соседи США ввели ответные пошлины, прошли переговоры, и в конечном итоге все пошлины на сталь и алюминий были сняты. Зависит от того теперь, какие ответные меры и насколько болезненные введут Канада и Мексика на сей раз. Если они ударят по таким политически чувствительным для электората Трампа отраслям, как сельское хозяйство или бензин, то Вашингтон может пойти быстро на уступки. Самое главное, что пример США может оказаться заразительным, и вслед за ответными мерами Канады, Мексики и Китая другие страны тоже могут начать вводить повышенные тарифы, разрушая до основания всю систему мировой торговли по принципам ВТО.