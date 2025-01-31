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Оппозиционный блогер погиб на фронте

18:17 1043

Российский оппозиционный блогер Михаил Алферов погиб на войне в Украине, сообщила SOTA. Алферов подписал контракт с Минобороны России в апреле 2024 года, когда находился под следствием по делу об экстремизме.

Тело Алферова доставили в Кемерово, сообщили SOTA его знакомые. Обстоятельства гибели блогера неизвестны. В январе SOTA со ссылкой на кемеровскую активистку Наталью Зубкову писала, что Алферов не выходил на связь с декабря 2024-го.

«Активатика» сообщала, в апреле Алферов находился в учебной воинской части под Ростовом. Зубкова предположила, что силовики заставили Алферова подписать контракт из-за угрозы реального срока. При этом журналистка утверждала, что блогер уговаривал других оппозиционеров так же подписать контракт с Минобороны.

Об уголовном деле о возбуждении ненависти, о клевете и о насилии в отношении представителя власти стало известно в августе 2023-го. Поводом для преследования стала публикация видео о начальнике ГУ МВД по Кемеровской области Геннадии Корниенко.

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