Мощный взрыв в украинском ТЦК: есть жертвы

Сообщается об 1 погибшем и шестерых раненых в результате взрыва в здании ТЦК в украинском Ровно.

В субботу, 1 февраля, в украинском Ровно произошел взрыв в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

На место происшествия прибыли спасатели и врачи медицинской помощи.

В помещении ТЦК выбиты окна. По предварительной информации, есть пострадавшие.

В полиции Ровенской области журналистам сообщили, что выясняют обстоятельства инцидента. Пресс-секретарь полиции направляется на место происшествия.

Источники журналистов в Минобороны Украины подтвердили факт взрыва, но на вопрос о том, произошел ли он в помещении областного ТЦК или рядом, ответили, что оперативное командование «Запад» готовит по этому поводу официальный комментарий, который вскоре будет опубликован.