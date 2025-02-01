Мощный взрыв в украинском ТЦК: есть жертвы
Сообщается об 1 погибшем и шестерых раненых в результате взрыва в здании ТЦК в украинском Ровно.
*** 19:25
В субботу, 1 февраля, в украинском Ровно произошел взрыв в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
На место происшествия прибыли спасатели и врачи медицинской помощи.
В помещении ТЦК выбиты окна. По предварительной информации, есть пострадавшие.
В полиции Ровенской области журналистам сообщили, что выясняют обстоятельства инцидента. Пресс-секретарь полиции направляется на место происшествия.
Источники журналистов в Минобороны Украины подтвердили факт взрыва, но на вопрос о том, произошел ли он в помещении областного ТЦК или рядом, ответили, что оперативное командование «Запад» готовит по этому поводу официальный комментарий, который вскоре будет опубликован.