В России предложили назвать острова в Арктике в честь «героев спецоперации»

Глава фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов в отместку за «геополитическую борьбу» президента США Дональда Трампа «в области географии и топонимики» предложил переименовать Северный Ледовитый океан в Русский Северный.

«России тоже нужно проявлять инициативу в этой сфере. Прежде всего обратить внимание на Арктику. Это жизненно важный для нас макрорегион, который издревле осваивали наши предки, и приоритет России здесь должен проявляться во всем, включая географические названия.

Например, почему бы не называть Северный Ледовитый Русским Северным океаном? И почему самый северный участок суши России зовется Землей Франца-Иосифа? Да, мы должны чтить память мореплавателей и ученых всех стран, внесших вклад в исследование Севера.

Но при чем здесь австрийский император, известный ненавистник России, инициатор насильственной украинизации восточнославянских земель? И при чем здесь европейские аристократы и фабриканты, имена которых носят острова и проливы архипелага? Постепенно нужно переименовать их в честь героев спецоперации», - сказал Миронов.

По его словам, «сам архипелаг должен стать Землей Ломоносова, «еще в 1763 году предположившего наличие суши к востоку от Шпицбергена, который мы имеем все основания называть Поморскими островами».

Ранее США по указу Дональда Трампа официально переименовали Мексиканский залив в Американский, а высочайшая гора Северной Америки Денали была переименована в Мак-Кинли в честь одного из президентов США.