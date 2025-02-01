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У Трампа хотят, чтобы Украина провела выборы

20:15 1337

Избранный Дональдом Трампом специальный посланник по вопросам российско-украинской войны генерал Кит Келлог заявил, что в США хотят, чтобы Украина провела выборы, особенно если будет заключено соглашение о "перемирии", сказано в интервью агентству Reuters.

По словам Келлога, в Украине "должны состояться" президентские и парламентские выборы, которые запрещены украинским законодательством на время военного положения.

"Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Я считаю, что это очень важно. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом красота крепкой демократии, что у вас есть больше, чем один человек, который потенциально может баллотироваться", – добавил он.

По информации Reuters, вопрос проведения выборов является одним из вопросов, которые окружение Трампа обсуждает в контексте своего плана завершения войны в Украине.

Среди прочего, говорят два источника Reuters, Келлог и другие чиновники Белого дома обсуждали, "как подтолкнуть Украину согласиться на выборы как часть начального перемирия с Россией".

Представители Трампа также обсуждают, стоит ли настаивать на том, что "прекращение огня" на поле боя должно предшествовать заключению "более длительного соглашения", говорится в материале Reuters.

По информации двух источников агентства в украинских властях, администрация Трампа еще не обращалась к Украине с официальной просьбой провести президентские выборы до конца 2025 года.

Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что Украина может провести выборы в этом году, если прекратятся боевые действия и будут созданы прочные гарантии безопасности, которые будут сдерживать Россию от возобновления агрессии.

Двое бывших американских чиновников подтвердили Reuters, что США поднимали вопрос о проведении выборов в Украине в 2023 и 2024 годах перед украинскими чиновниками.

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