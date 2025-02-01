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Новые взрывы в Одессе
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Новые взрывы в Одессе

Армянского священника зарезали в Ливане

20:30 1052

В Ливане убили армянского священнослужителя Ананию Куджаняна, сообщила местная армянская община. Отмечается, что Куджанян был найден убитым в своем доме в городе Бсалим.

По ее информации, тело священника было обнаружено 1 февраля с несколькими ножевыми ранениями. Связь с ним была потеряна с 31 января.

Как сообщили ливанские СМИ, премьер-министр страны Наджиб Микати выразил в связи с инцидентом соболезнования католикосу Великого Дома Киликийского Араму I.

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