Армянского священника зарезали в Ливане

В Ливане убили армянского священнослужителя Ананию Куджаняна, сообщила местная армянская община. Отмечается, что Куджанян был найден убитым в своем доме в городе Бсалим.

По ее информации, тело священника было обнаружено 1 февраля с несколькими ножевыми ранениями. Связь с ним была потеряна с 31 января.

Как сообщили ливанские СМИ, премьер-министр страны Наджиб Микати выразил в связи с инцидентом соболезнования католикосу Великого Дома Киликийского Араму I.