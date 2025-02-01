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Новые взрывы в Одессе

Экс-посол США в Азербайджане: «Трамп заставит Путина»

20:53 941

Президент США Дональд Трамп может значительно усилить экономическое давление на Россию, если Кремль не согласится на приемлемое для Украины мирное урегулирование войны. Сейчас американский лидер стремится заставить президента РФ Владимира Путина отказаться от его наиболее "радикальных целей". Такое мнение высказал экс-советник госсекретаря США, бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности Мэтью Брайза.

Дипломат выразил уверенность, что у Трампа есть серьезные рычаги влияния на Россию, и при этом он осознает, что не может ожидать слишком больших уступок от Украины. В связи с этим президент США дал "четкий сигнал", что "Путин должен согласиться на мир", добавил Брайза:

"И, если Путин не согласится на мирное урегулирование, приемлемое для Украины, Соединенные Штаты введут жесткие тарифы. Учитывая уже сложное положение российской экономики, Трамп считает, что она не сможет долго выдерживать максимальное экономическое давление со стороны США. Трамп стремится заставить Путина отказаться от его наиболее радикальных целей, в частности от сохранения контроля или претензий на суверенитет над частями Украины".

Дипломат констатировал, что по сути это "борьба за власть, в которой Трамп использует экономические рычаги США для давления на Россию".

"Теперь остается ждать и наблюдать, как будут разворачиваться события на переговорах", - сказал он.

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