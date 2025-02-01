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Новые взрывы в Одессе

Помощник Алиева проводит встречи в Иране

21:10 340

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках визита в Иран встретился с советником президента ИРИ Мехди Санаи.

Как говорится в публикации посольства Азербайджана в Иране в соцсети X, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и регионального сотрудничества.

 

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