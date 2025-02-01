Помощник Алиева проводит встречи в Иране

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в рамках визита в Иран встретился с советником президента ИРИ Мехди Санаи.

Как говорится в публикации посольства Азербайджана в Иране в соцсети X, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и регионального сотрудничества.