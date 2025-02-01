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Тайвань ограничил доступ к китайскому ИИ

22:15 668

Тайвань запретил государственным учреждениям и поставщикам услуг критической инфраструктуры использовать технологии DeepSeek. Китайская технология в сфере искусственного интеллекта представляет угрозу для безопасности.

Как говорится в заявлении министерства цифровых технологий Тайваня, работа DeepSeek связана с проблемами безопасности, такими как трансграничная передача и утечка информации.

Платформа DeepSeek с открытым исходным кодом была запущена в январе. Предположительно, эта модель искусственного интеллекта была разработана и обучена за счет платформ конкурентов. Бесплатное приложение завоевало популярность во всем мире, заняв первое место по количеству загрузок на смартфоны во многих странах.

Однако есть опасение, что данные и другая информация, которые собираются компанией, могут передаваться правительству Китая. На Тайване предупреждают, что при запросах к DeepSeek не следует использовать служебную или конфиденциальную информацию.

"Это продукт, который ставит под угрозу национальную информационную безопасность", - добавили в министерстве.

Отметим, ранее из-за угрозы утечки данных DeepSeek заблокировали в Италии. Великобритания выпустила предупреждение для своих граждан и предприятий, а американский Пентагон ограничил доступ. Сотни компаний, включая юридические фирмы, также запретили своим сотрудникам пользоваться инструментами DeepSeek.

Кроме того, стало известно, что Конгресс США запретил сотрудникам использовать DeepSeek. А еще американские власти проверяют, покупал ли DeepSeek чипы Nvidia в обход ограничений.

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