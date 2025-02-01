USD 1.7000
EUR 1.7659
RUB 1.7273
Подписаться на уведомления
Новые взрывы в Одессе
Новость дня
Новые взрывы в Одессе

Нетаньяху вылетел к Трампу

23:03 541

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в США и станет первым иностранным лидером, который встретится с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает канцелярия главы израильского правительства, передает Reuters.

«Премьер-министр Нетаньяху завтра утром отправится на встречу с президентом США Трампом. Премьер-министр станет первым главой государства, с которым встретится Трамп после своей инаугурации», — указано в сообщении.

Отмечается, что лидеры США и Израиля обсудят сектор Газа, освобождение заложников, вопрос «иранской оси сопротивления» и другие темы.

Ранее спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф оценил вклад Нетаньяху в спасение заложников. По его словам, израильский премьер делает все, что возможно, чтобы спасти заложников из сектора Газа.

Трамп приказал нанести авиаудар
Трамп приказал нанести авиаудар
23:43 461
И опять Азербайджан побеждает Францию в финале
И опять Азербайджан побеждает Францию в финале В Париже вновь звучит гимн Азербайджана; видео
23:37 562
Азербайджан дал обещание Ирану
Азербайджан дал обещание Ирану ОБНОВЛЕНО 22:55
22:55 1944
Нетаньяху вылетел к Трампу
Нетаньяху вылетел к Трампу
23:03 542
Россия разбомбила интернат в Курске: десятки людей под завалами
Россия разбомбила интернат в Курске: десятки людей под завалами ВИДЕО
22:32 2382
Трамп вернул спираль истории… к убитому МакКинли
Трамп вернул спираль истории… к убитому МакКинли наша аналитика
17:58 4353
Экс-посол США в Азербайджане: «Трамп заставит Путина»
Экс-посол США в Азербайджане: «Трамп заставит Путина»
20:53 3296
У Трампа хотят, чтобы Украина провела выборы
У Трампа хотят, чтобы Украина провела выборы
20:15 2588
В России предложили назвать острова в Арктике в честь «героев спецоперации»
В России предложили назвать острова в Арктике в честь «героев спецоперации»
19:41 1327
Мощный взрыв в украинском ТЦК: есть жертвы
Мощный взрыв в украинском ТЦК: есть жертвы ОБНОВЛЕНО 19:44
19:44 4328
Северокорейцы массово притворяются больными, чтобы не ехать на войну
Северокорейцы массово притворяются больными, чтобы не ехать на войну
19:02 3534

ЭТО ВАЖНО

Трамп приказал нанести авиаудар
Трамп приказал нанести авиаудар
23:43 461
И опять Азербайджан побеждает Францию в финале
И опять Азербайджан побеждает Францию в финале В Париже вновь звучит гимн Азербайджана; видео
23:37 562
Азербайджан дал обещание Ирану
Азербайджан дал обещание Ирану ОБНОВЛЕНО 22:55
22:55 1944
Нетаньяху вылетел к Трампу
Нетаньяху вылетел к Трампу
23:03 542
Россия разбомбила интернат в Курске: десятки людей под завалами
Россия разбомбила интернат в Курске: десятки людей под завалами ВИДЕО
22:32 2382
Трамп вернул спираль истории… к убитому МакКинли
Трамп вернул спираль истории… к убитому МакКинли наша аналитика
17:58 4353
Экс-посол США в Азербайджане: «Трамп заставит Путина»
Экс-посол США в Азербайджане: «Трамп заставит Путина»
20:53 3296
У Трампа хотят, чтобы Украина провела выборы
У Трампа хотят, чтобы Украина провела выборы
20:15 2588
В России предложили назвать острова в Арктике в честь «героев спецоперации»
В России предложили назвать острова в Арктике в честь «героев спецоперации»
19:41 1327
Мощный взрыв в украинском ТЦК: есть жертвы
Мощный взрыв в украинском ТЦК: есть жертвы ОБНОВЛЕНО 19:44
19:44 4328
Северокорейцы массово притворяются больными, чтобы не ехать на войну
Северокорейцы массово притворяются больными, чтобы не ехать на войну
19:02 3534
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться