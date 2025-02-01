USD 1.7000
EUR 1.7659
RUB 1.7273
Подписаться на уведомления
Новые взрывы в Одессе
Новость дня
Новые взрывы в Одессе

Замир возглавит Генштаб Израиля

23:18 463

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац условились назначить следующим начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяля Замира вместо объявившего в январе о своей отставке Герци Халеви. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

"Нетаньяху и Кац договорились сегодня (1 февраля - прим. ТАСС) вечером о назначении генерал-майора в отставке Эяля Замира на пост следующего начальника Генерального штаба ЦАХАЛ", - говорится в заявлении.

21 января Халеви объявил, что подал прошение об отставке с 6 марта 2025 года, а также признал свою ответственность за неудачу военных при отражении атаки палестинских радикалов из сектора Газа 7 октября 2023 года.

Трамп приказал нанести авиаудар
Трамп приказал нанести авиаудар
23:43 465
И опять Азербайджан побеждает Францию в финале
И опять Азербайджан побеждает Францию в финале В Париже вновь звучит гимн Азербайджана; видео
23:37 565
Азербайджан дал обещание Ирану
Азербайджан дал обещание Ирану ОБНОВЛЕНО 22:55
22:55 1947
Нетаньяху вылетел к Трампу
Нетаньяху вылетел к Трампу
23:03 543
Россия разбомбила интернат в Курске: десятки людей под завалами
Россия разбомбила интернат в Курске: десятки людей под завалами ВИДЕО
22:32 2385
Трамп вернул спираль истории… к убитому МакКинли
Трамп вернул спираль истории… к убитому МакКинли наша аналитика
17:58 4354
Экс-посол США в Азербайджане: «Трамп заставит Путина»
Экс-посол США в Азербайджане: «Трамп заставит Путина»
20:53 3297
У Трампа хотят, чтобы Украина провела выборы
У Трампа хотят, чтобы Украина провела выборы
20:15 2590
В России предложили назвать острова в Арктике в честь «героев спецоперации»
В России предложили назвать острова в Арктике в честь «героев спецоперации»
19:41 1328
Мощный взрыв в украинском ТЦК: есть жертвы
Мощный взрыв в украинском ТЦК: есть жертвы ОБНОВЛЕНО 19:44
19:44 4329
Северокорейцы массово притворяются больными, чтобы не ехать на войну
Северокорейцы массово притворяются больными, чтобы не ехать на войну
19:02 3535

ЭТО ВАЖНО

Трамп приказал нанести авиаудар
Трамп приказал нанести авиаудар
23:43 465
И опять Азербайджан побеждает Францию в финале
И опять Азербайджан побеждает Францию в финале В Париже вновь звучит гимн Азербайджана; видео
23:37 565
Азербайджан дал обещание Ирану
Азербайджан дал обещание Ирану ОБНОВЛЕНО 22:55
22:55 1947
Нетаньяху вылетел к Трампу
Нетаньяху вылетел к Трампу
23:03 543
Россия разбомбила интернат в Курске: десятки людей под завалами
Россия разбомбила интернат в Курске: десятки людей под завалами ВИДЕО
22:32 2385
Трамп вернул спираль истории… к убитому МакКинли
Трамп вернул спираль истории… к убитому МакКинли наша аналитика
17:58 4354
Экс-посол США в Азербайджане: «Трамп заставит Путина»
Экс-посол США в Азербайджане: «Трамп заставит Путина»
20:53 3297
У Трампа хотят, чтобы Украина провела выборы
У Трампа хотят, чтобы Украина провела выборы
20:15 2590
В России предложили назвать острова в Арктике в честь «героев спецоперации»
В России предложили назвать острова в Арктике в честь «героев спецоперации»
19:41 1328
Мощный взрыв в украинском ТЦК: есть жертвы
Мощный взрыв в украинском ТЦК: есть жертвы ОБНОВЛЕНО 19:44
19:44 4329
Северокорейцы массово притворяются больными, чтобы не ехать на войну
Северокорейцы массово притворяются больными, чтобы не ехать на войну
19:02 3535
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться