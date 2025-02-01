Замир возглавит Генштаб Израиля

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац условились назначить следующим начальником Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяля Замира вместо объявившего в январе о своей отставке Герци Халеви. Об этом сообщила канцелярия главы правительства.

"Нетаньяху и Кац договорились сегодня (1 февраля - прим. ТАСС) вечером о назначении генерал-майора в отставке Эяля Замира на пост следующего начальника Генерального штаба ЦАХАЛ", - говорится в заявлении.

21 января Халеви объявил, что подал прошение об отставке с 6 марта 2025 года, а также признал свою ответственность за неудачу военных при отражении атаки палестинских радикалов из сектора Газа 7 октября 2023 года.