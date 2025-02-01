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Новые взрывы в Одессе

Президент Египта верит в магию Трампа

23:23 276

Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси заявил президенту США Дональду Трампу, что мир полагается на его «способность достичь постоянного и исторического мирного соглашения», чтобы положить конец конфликту между израильтянами и палестинцами, передает AFP.

В заявлении офиса ас-Сисси говорится, что лидеры обеих стран направили взаимные приглашения на государственные визиты во время телефонного разговора и подчеркнули важность продолжения «координации и сотрудничества».

Сиси отметил также, что «международное сообщество рассчитывает на способность президента Трампа достичь постоянного и исторического мирного соглашения, которое положит конец конфликту, который существовал в регионе на протяжении десятилетий».

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