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Новые взрывы в Одессе
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Новые взрывы в Одессе

Лидер датских националистов сжег Коран у турецкого посольства

23:34 371

Лидер датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сообщил, что провел акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Копенгагене.

По его словам, датская полиция запретила проводить ему подобные демонстрации, после того как в Швеции произошло нападение на организатора акции с сожжением Корана Салвана Момика. Акция в Копенгагене была проведена в его честь, подчеркнул Палудан.

Нападение на иракского беженца Момику произошло 29 января. Мужчина не выжил. Тело мужчины нашли в шведском городе Седертелье. В связи со случившимся полиция задержала пять человек.

Известно, что Момику должны были судить за разжигание ненависти по национальному признаку, однако из-за произошедшего заседание отменили.

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