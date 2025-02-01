Лидер датских националистов сжег Коран у турецкого посольства

Лидер датской правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сообщил, что провел акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Копенгагене.

По его словам, датская полиция запретила проводить ему подобные демонстрации, после того как в Швеции произошло нападение на организатора акции с сожжением Корана Салвана Момика. Акция в Копенгагене была проведена в его честь, подчеркнул Палудан.

Нападение на иракского беженца Момику произошло 29 января. Мужчина не выжил. Тело мужчины нашли в шведском городе Седертелье. В связи со случившимся полиция задержала пять человек.

Известно, что Момику должны были судить за разжигание ненависти по национальному признаку, однако из-за произошедшего заседание отменили.