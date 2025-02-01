И опять Азербайджан побеждает Францию в финале

В Париже стартовал турнир «Большого шлема» по дзюдо, в котором принимают участие 10 представителей Азербайджана.

В первый день соревнований азербайджанские дзюдоисты завоевали золото и бронзу. В весовой категории до 66 кг не было равных Руслану Пашаеву. Он поочередно победил соперников из Кореи, России и двух французов - Валида Къяра и Дайкии Бубу.

И вновь, как и в июле прошлого года на Олимпиаде в Париже, финал с участием азербайджанского и французского дзюдоистов завершился поражением хозяина татами. Напомним, в схватке за олимпийское золото Хидаят Гейдаров в напряженной борьбе взял верх над французом Жоан-Бенжамином Габа, которого неистово поддерживала местная публика. Прошло полгода, и вновь гимн Азербайджана прозвучал в Париже. На этот раз в честь Руслана Пашаева. Для 24-летнего спортсмена это первая победа на турнирах «Большого шлема» и, можно сказать, самый большой успех в карьере.

Бронзовой награды удостоился Рашид Мамедалиев (73 кг). Одолев соперников из Финляндии и Грузии, он уступил дзюдоисту из Косово. Но в утешительной сетке Мамедалиев победил представителей Франции и Португалии, завоевав бронзу.