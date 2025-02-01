Трамп приказал нанести авиаудар
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Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести точечный удар по одному из главарей организации ИГИЛ в Сомали.
«Этим утром я отдал военным приказ о нанесении высокоточных авиаударов по влиятельному организатору атак ИГИЛ и другим террористам, которых он завербовал и возглавил в Сомали», – написал Трамп в соцсети Truth Social.
«В результате ударов были разрушены пещеры, в которых они жили, и убито множество террористов, при этом не было причинено никакого вреда мирным жителям», – добавил он.
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