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Новые взрывы в Одессе

Трамп приказал нанести авиаудар

23:43 482

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести точечный удар по одному из главарей организации ИГИЛ в Сомали.

«Этим утром я отдал военным приказ о нанесении высокоточных авиаударов по влиятельному организатору атак ИГИЛ и другим террористам, которых он завербовал и возглавил в Сомали», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

«В результате ударов были разрушены пещеры, в которых они жили, и убито множество террористов, при этом не было причинено никакого вреда мирным жителям», – добавил он.

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