Вывод французских войск из Чада, состоявшийся на этой неделе, некоторые обозреватели уже назвали «последним ударом по военным мощностям Франции в ее бывших опорных пунктах в Западной и Центральной Африке». Но так ли это на самом деле? На публику вся эта картинка действует впечатляюще: Нджамена резко разорвала связи с Парижем в декабре и расторгла военный пакт, в соответствии с которым в стране дислоцировались 1000 французских солдат. В Нигере, Буркина-Фасо и Мали около 4000 французских солдат покинули страну, в то время как российские наемники прибыли в эти страны, чтобы помочь их властям в борьбе с вооруженными группировками. И ожидается, что Сенегал и Кот-д'Ивуар с тех пор последуют этому примеру. Бурные аплодисменты публики, «кричали женщины ура и в воздух чепчики бросали», вот он – конец французского присутствия в Африке.

И вроде как негодование против Франции гноилось в «La Francafrique» с колониальных времен. И вроде как оно от Абиджана до Ниамеи вырвалось наружу. И теперь французскому влиянию в Африке приходит конец, Париж посрамлен, теперь ему на Черном континенте ничего не светит, теперь каждому дозволено пнуть дохлого льва, которого добыл Тартарен из Тараскона – полный развод все одно уже состоялся, разбегающихся «супругов» не удержать. А потом эта радостная картинка внезапно станет выглядеть не так – и «эксперты» начнут гадать: «А с чего бы это?» Полностью игнорируя тот факт, что «La Francafrique» — это не столб, тупо скопанный в африканскую почву, а целый высаженный кустарник, сумевший за долгие годы обрасти развитой корневой системой, который простым гвоздодером – в виде удаления военных баз – не удалить. Африканские элиты – они ведь, по сути, дети в геополитических играх, в которые «взрослые», то есть империалистические государства играли давно и накопили немалый опыт. Так на них, откровенно и говоря, и смотрит Запад: «Поиграйтесь в песочнице со своим сопротивлением неоколониализму, со своим суверенитетом и принципиальным неприятием внешней зависимости – все потом на тоже самое место, которое подняли, и сядете». Надо сказать – не без оснований. Поскольку военные базы Франции в Африке, на которые все, в том числе и местные эксперты, обращают внимание – это лишь вершина айсберга. «Если в вашей стране есть иностранные силы, это означает, что вы в некотором роде отказываетесь от суверенитета, и эти страны рассматривают это как освобождение от этого вмешательства», - пишет африканский аналитик Беверли Очиенг из консалтинговой компании Control Risks.

Но все эти эксперты напрочь игнорируют другие факторы. Язык, общую валюту с Францией, CFA, действующую с декабря 1945 года. И активы африканских элит во Франции. Что качается первого, то африканские элиты, вопреки собственным декларациям, отдают своих отпрысков именно во франкоговорящие школы. Причем, что интересно, даже те иностранные колледжи в Африке, которые позиционируют себя как англоязычные, размещают у себя объявления, что преподавание ведется на французском. Не менее интересна и ситуация и CFA, который ранее в африканских странах называли не иначе как «франк французских колоний в Африке». И вот что примечательно – за последние годы только Гвинея и Мавритания вышли из зоны его действия. Все остальные, даже позиционирующие себя как самые ультра-антиколониалистские, дальше заявлений об этом так и не пошли. В том числе и те, кто настойчиво требовал от французов убрать их военные базы со своей территории. Потому как они к колониальным устремлениям Парижа относятся так негативно, что даже кушать не могут – но «колониальную валюту» отменять никак не хотят. А все почему? Да очень просто. CFA позволяет без проблем выводить активы из Африки во французские банки, которые гарантирует такого рода счетам конфиденциальность. Не для французской разведки, кстати, резидентуры DGSE, внешней разведки Франции в африканских странах не сократились за «парад местных суверенитетов» ни на одного человека – но для африканской общественности.