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Новые взрывы в Одессе
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Новые взрывы в Одессе

Шарифов ударил ножом Мамедова, а потом сбил его жену

01:12 689

В результате инцидента с холодным оружием между родственниками в селе Гарачы Хачмазского района пострадали два человека. Как пишут азербайджанские СМИ, гражданин А. Шарифов в ходе конфликта нанес ножевые ранения своему родственнику Р. Мамедову, 1990 года рождения, а затем сбил автомобилем его жену С.Мамедову, 1992 года рождения.

Пострадавшие были госпитализированы в районную больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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