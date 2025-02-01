Шарифов ударил ножом Мамедова, а потом сбил его жену

В результате инцидента с холодным оружием между родственниками в селе Гарачы Хачмазского района пострадали два человека. Как пишут азербайджанские СМИ, гражданин А. Шарифов в ходе конфликта нанес ножевые ранения своему родственнику Р. Мамедову, 1990 года рождения, а затем сбил автомобилем его жену С.Мамедову, 1992 года рождения.

Пострадавшие были госпитализированы в районную больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.