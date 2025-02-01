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Путин слишком увлекся и не думает заканчивать войну

01:24 793

Президент России Владимир Путин не собирается заканчивать войну, сейчас российское командование планирует новые долгосрочные операции наступления, утверждает американский Институт изучения войны (ISW).

Российское военное командование планирует операции, которые могут занять до девяти месяцев, что свидетельствует о том, что Путин не намерен в ближайшее время заканчивать военные действия в Украине.

В оценке вашингтонского аналитического центра говорится, что российский план по охвату города Купянска Харьковской области Украины является одним из примеров долгосрочного стратегического мышления и свидетельствует о том, что командиры считают, что конфликт затянется.

По мнению ISW, захват донецкого города Авдеевка в феврале 2024 года, вероятно, станет образцом для будущих окружений РФ других прифронтовых районов, которые будут проводиться медленно.

Все это свидетельствует о том, что российские методы предусматривают медленное взятие прифронтовых городов и населенных пунктов, пишет издание.

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