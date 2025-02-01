Путин слишком увлекся и не думает заканчивать войну

Российское военное командование планирует операции, которые могут занять до девяти месяцев, что свидетельствует о том, что Путин не намерен в ближайшее время заканчивать военные действия в Украине.

В оценке вашингтонского аналитического центра говорится, что российский план по охвату города Купянска Харьковской области Украины является одним из примеров долгосрочного стратегического мышления и свидетельствует о том, что командиры считают, что конфликт затянется.

По мнению ISW, захват донецкого города Авдеевка в феврале 2024 года, вероятно, станет образцом для будущих окружений РФ других прифронтовых районов, которые будут проводиться медленно.

Все это свидетельствует о том, что российские методы предусматривают медленное взятие прифронтовых городов и населенных пунктов, пишет издание.