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Иран создает ракетные базы одну за другой

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01:54 254

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана представили новую подземную базу, на которой размещены крылатые ракеты, предназначенные для поражения эсминцев в стратегических южных водах, сообщает Mehr.

В субботу главнокомандующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами посетил «ракетный город» на южном побережье Ирана. В ходе визита Салами проинспектировал боевую готовность ракетных подразделений ВМС КСИР на новом объекте.

Модернизированные ракеты, размещенные на подземной базе, также оснащены средствами радиоэлектронной борьбы и могут быть введены в эксплуатацию в кратчайшие сроки.

Это третья подземная ракетная база, открытая КСИР менее чем за месяц.

18 января военно-морской флот КСИР продемонстрировал подземную военно-морскую ракетную базу в неизвестном месте в Персидском заливе. Ранее, 10 января, воздушно-космические силы КСИР открыли еще один подземный ракетный город.

Иран заявляет, что его баллистические ракеты являются важным фактором сдерживания против США и Израиля, настаивая на том, что его ракетная программа не подлежит обсуждению.

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