Трамп объявил торговую войну Канаде, Китаю и Мексике. Ответ уже есть

На импорт из Мексики и Канады тарифы составят 25%, на товары из Китая — 10%, сообщала ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов на товары из Канады, Китая и Мексики. Об этом сообщает CNN.

Associated Press пишет, что пошлины на энергоресурсы из Канады составят 10%. «Более низкая ставка на энергоносители отражает желание свести к минимуму любое значительное повышение цен на бензин или коммунальные услуги», — пишет агентство со ссылкой на высокопоставленного чиновника из американской администрации.

Тарифы на товары из Мексики, Канады и Китая начнут действовать со вторника, 4 февраля. Советник Трампа по торговой политике Питер Наварро заявил, что США дополнительно увеличат тарифы, если власти Канады, Мексики и Китая прибегнут к ответным мерам на действия Вашингтона.

Тем временем Канада в ответ на введенные Трампом пошлины в 25% на ее товары принимает аналогичные меры, заявил канадский премьер Джастин Трюдо, передает Reuters.

25%-ными пошлинами облагаются товары из США стоимостью 155 млрд канадских долларов ($106,5 млрд). С 4 февраля вступят в силу меры в отношении товаров на сумму 30 млрд канадских долларов, через три недели после этого — на оставшуюся сумму. С 4 февраля начнут действовать и американские меры.

США ввели пошлины в 25% на все канадские товары, кроме энергоресурсов — пошлина на них составит 10%.

Трюдо добавил, что Канада может прибегнуть и к нетарифным мерам, например, связанным с энергоресурсами и критически важными материалами. Также он призвал канадцев покупать местные товары и отдыхать в своей стране, а не в США.

Министерство торговли Китая заявило, что такие односторонние меры нарушают правила Всемирной торговой организации (ВТО). «Это не только не способствует решению собственных проблем, но и нарушает нормальное экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и США. В ответ на неправомерные действия США Китай подаст иск в ВТО и примет соответствующие контрмеры для надежной защиты своих прав и интересов», — сказано в заявлении ведомства, которое приводит «Синьхуа».

В торговой и тарифной войне нет победителей, заявили в МИД Китая в ответ на введение США пошлин на товары из КНР. «...Китай примет необходимые контрмеры, чтобы надежно защитить свои законные права и интересы», — говорится в сообщении ведомства. МИД не уточнил, на какие ответные шаги пойдет КНР.

Мексика в ответ на введение президентом США Дональдом Трампом 25% пошлин на ее товары задействует похожие меры и некоторые другие, сообщила в X президент страны Клаудия Шейнбаум.

«Я поручаю министру экономики реализовать план Б, над которым мы работаем, который включает тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики. Ничего не делай силой; все по разуму и праву», — написала она.

Трамп связывал введение пошлин против этих стран с борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой синтетического наркотика фентанила.