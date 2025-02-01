USD 1.7000
EUR 1.7659
RUB 1.7273
Подписаться на уведомления
Новые взрывы в Одессе
Новость дня
Новые взрывы в Одессе

Взрыв на американском нефтезаводе

видео
09:48 1271

В американском штате Калифорния в городе Мартинес на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар. Об этом информирует The Mercury News.

ЧП произошло на Shell Avenue. Журналисты издания узнали, что к взрыву и масштабному возгоранию привела утечка углеводородов. Лишь спустя три часа после начала пожара был отдан приказ о самоизоляции, отметили корреспонденты.

Трое сотрудников предприятия получили легкие травмы, всех работников НПЗ эвакуировали. Власти перекрыли улицу, где произошел инцидент, для всего движения.

Нетаньяху обещает вместе с Трампом «изменить Ближний Восток к лучшему»
Нетаньяху обещает вместе с Трампом «изменить Ближний Восток к лучшему» обновлено 11:35
11:35 2178
«Опасно для всех»: Зеленский о переговорах между Америкой и Россией без Украины
«Опасно для всех»: Зеленский о переговорах между Америкой и Россией без Украины
10:30 1331
Трамп объявил торговую войну Канаде, Китаю и Мексике. Ответ уже есть
Трамп объявил торговую войну Канаде, Китаю и Мексике. Ответ уже есть
09:19 2982
Иран создает ракетные базы одну за другой
Иран создает ракетные базы одну за другой ВИДЕО
01:54 5302
Путин слишком увлекся и не думает заканчивать войну
Путин слишком увлекся и не думает заканчивать войну
01:24 6199
Даже Ким Чен Ын в шоке от России
Даже Ким Чен Ын в шоке от России ОБНОВЛЕНО 01:01
01:01 13233
Россия разбомбила жилой дом: Число жертв растет
Россия разбомбила жилой дом: Число жертв растет видео; обновлено 00:54; фото
00:54 9349
И опять Азербайджан побеждает Францию в финале
И опять Азербайджан побеждает Францию в финале В Париже вновь звучит гимн Азербайджана; видео
1 февраля 2025, 23:37 6862
Деньги из России в СССР больше не идут
Деньги из России в СССР больше не идут Наш обзор
1 февраля 2025, 13:00 9679
Жесткая борьба за власть в Турции
Жесткая борьба за власть в Турции горячая тема
1 февраля 2025, 21:45 7661
Датчане боятся Америку, как Иран и КНДР
Датчане боятся Америку, как Иран и КНДР новая реальность
1 февраля 2025, 11:04 4475

ЭТО ВАЖНО

Нетаньяху обещает вместе с Трампом «изменить Ближний Восток к лучшему»
Нетаньяху обещает вместе с Трампом «изменить Ближний Восток к лучшему» обновлено 11:35
11:35 2178
«Опасно для всех»: Зеленский о переговорах между Америкой и Россией без Украины
«Опасно для всех»: Зеленский о переговорах между Америкой и Россией без Украины
10:30 1331
Трамп объявил торговую войну Канаде, Китаю и Мексике. Ответ уже есть
Трамп объявил торговую войну Канаде, Китаю и Мексике. Ответ уже есть
09:19 2982
Иран создает ракетные базы одну за другой
Иран создает ракетные базы одну за другой ВИДЕО
01:54 5302
Путин слишком увлекся и не думает заканчивать войну
Путин слишком увлекся и не думает заканчивать войну
01:24 6199
Даже Ким Чен Ын в шоке от России
Даже Ким Чен Ын в шоке от России ОБНОВЛЕНО 01:01
01:01 13233
Россия разбомбила жилой дом: Число жертв растет
Россия разбомбила жилой дом: Число жертв растет видео; обновлено 00:54; фото
00:54 9349
И опять Азербайджан побеждает Францию в финале
И опять Азербайджан побеждает Францию в финале В Париже вновь звучит гимн Азербайджана; видео
1 февраля 2025, 23:37 6862
Деньги из России в СССР больше не идут
Деньги из России в СССР больше не идут Наш обзор
1 февраля 2025, 13:00 9679
Жесткая борьба за власть в Турции
Жесткая борьба за власть в Турции горячая тема
1 февраля 2025, 21:45 7661
Датчане боятся Америку, как Иран и КНДР
Датчане боятся Америку, как Иран и КНДР новая реальность
1 февраля 2025, 11:04 4475
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться