Взрыв на американском нефтезаводе

В американском штате Калифорния в городе Мартинес на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар. Об этом информирует The Mercury News.

ЧП произошло на Shell Avenue. Журналисты издания узнали, что к взрыву и масштабному возгоранию привела утечка углеводородов. Лишь спустя три часа после начала пожара был отдан приказ о самоизоляции, отметили корреспонденты.

Трое сотрудников предприятия получили легкие травмы, всех работников НПЗ эвакуировали. Власти перекрыли улицу, где произошел инцидент, для всего движения.