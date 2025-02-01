Новый глава Сирии первым делом летит в Эр-Рияд
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Свой первый официальный зарубежный визит в качестве президента Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа совершит в Саудовскую Аравию.
Об этом сообщила сирийская газета Al Watan.
По ее информации, он прибудет в Эр-Рияд 2 февраля. Других подробностей о визите не приводится.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что Ахмед аш-Шараа совершит первые визиты за рубеж в Саудовскую Аравию и Турцию. В Анкаре он побывает в течение двух недель.
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