Атака на Харьков: вспыхнул масштабный пожар

В ночь на 2 февраля российские войска нанесли удар беспилотником по Слободскому району Харькова, сообщает «Украинская правда».

В результате атаки возник масштабный пожар на территории гражданского предприятия. Информация о пострадавших уточняется.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что «по предварительным данным, враг ударил по Слободскому району Харькова… Данные о разрушениях проверяются».

Позже в ГСЧС сообщили, что «сегодня ночью враг нанес удар БПЛА по территории гражданского предприятия в Слободском районе Харькова. В результате обстрела произошел масштабный пожар площадью 2000 кв. м в производственно-складском здании».