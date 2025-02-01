«Опасно для всех»: Зеленский о переговорах между Америкой и Россией без Украины

Так он прокомментировал в интервью The Associated Press заявление президента США Дональда Трампа о том, что его администрация проводит «очень серьезные» переговоры с Россией о прекращении войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что исключение его страны из переговоров между США и Россией о войне будет «очень опасным».

«У них могут быть свои отношения, но говорить об Украине без нас - это опасно для всех», - сказал Зеленский.

По его словам, его команда поддерживает контакт с администрацией Трампа, но эти обсуждения находятся на «общем уровне», и он считает, что в ближайшее время состоятся личные встречи для выработки более детальных договоренностей.

«Нам нужно больше работать над этим», - сказал президент Украины.

Зеленский также отметил, что Россия не хочет участвовать в переговорах о прекращении огня или обсуждать какие-либо уступки. В то же время он уверен, что Дональд Трамп может заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров, пригрозив санкциями против российской энергетической и банковской систем, а также продолжая поддерживать украинских военных.

Накануне Дональд Трамп заявил, что проводит «очень серьезное» обсуждение с Россией о завершении войны в Украине. «Я готов сделать все, что в моих силах, чтобы остановить эту войну. Мы уже проводим серьезные переговоры. Они запланированы и продолжаются. Мы ведем очень важные обсуждения, направленные на то, чтобы положить конец этой войне, достигнув договоренности с Россией», - сказал он.

Ранее спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявлял, что у США есть «хороший, надежный план, чтобы продвинуться вперед». Он также повторил, что рассчитывает на достижение прогресса по Украине в ближайшие 100 дней.