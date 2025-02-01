Русские меняют тактику против украинских дронов

Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики института предполагают, что это может свидетельствовать о разработке новых методов борьбы с украинскими морскими беспилотниками в Черном море.

1 февраля Министерство обороны России сообщило, что российский Черноморский флот уничтожил украинский военно-морской беспилотник с помощью ударного дрона «Кронштадтский Орион». По данным российских «военкоров», беспилотник был запущен с неустановленного военно-морского корабля, что, вероятно, стало первым случаем задокументированного использования российского корабля для запуска таких ударных дронов.

Аналитики ISW отмечают, что этот случай подчеркивает новый подход российских военных к противодействию украинским морским беспилотникам, которые продемонстрировали высокую эффективность в Черном море.

«Украинские силы продемонстрировали способность сбивать российские вертолеты Ми-8, действующие над Черным морем, с помощью ракет, запущенных с ударных морских беспилотников Magura V5. В то же время удар Черноморского флота РФ 1 февраля свидетельствует о том, что российские войска разработали новый метод, чтобы попытаться нейтрализовать эту тактическую адаптацию украинских морских беспилотников», - говорится в отчете.