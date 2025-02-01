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Сайт USAID перестал работать

11:04 698

Сайт Агентства США по международному развитию (USAID) и его страница в социальной сети Х перестали работать.

Удален сайт или закрыт, пока неизвестно.

Reuters считает, что сайт USAID отключен, поскольку администрация президента США Дональда Трампа приняла меры по передаче агентства под контроль Госдепартамента. По словам собеседника агентства, Совет национальной безопасности Белого дома обсуждал вопрос на этой неделе. Американский чиновник подтвердил обсуждения, но заявил, что решение еще не принято.

Издание Politico со ссылкой на двух чиновников администрации Трампа сообщило, что команда президента изучает возможность включения USAID в Госдеп США. Еще пять собеседников, близких к администрации, сказали, что не знают о конкретных планах, но независимость USAID не гарантирована. В то же время представитель USAID опроверг информацию о планах включить агентство в состав Госдепа.

Несколько дней назад Белый дом заморозил иностранную помощь США — как заявили в администрации, для проверки того, что десятки миллиардов долларов такой помощи по всему миру соответствуют внешней политике Трампа и не являются пустой тратой денег налогоплательщиков, отмечает Reuters.

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