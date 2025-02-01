Израиль расширяет «Железную стену»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении начатой 21 января контртеррористической операции «Железная стена» на севере Западного берега реки Иордан еще на пять населенных пунктов.

«Подразделения безопасности расширяют операцию по пресечению терроризма в северной Самарии (израильское обозначение северной части Западного берега реки Иордан) на пять населенных пунктов», - говорится в заявлении.

«Силы безопасности продолжают операцию по пресечению терроризма на севере Самарии, обеспечивая при этом безопасность граждан Государства Израиль», - добавили в ведомстве.

Кроме того, в ЦАХАЛ подтвердили, что за 1 февраля трижды атаковали с воздуха отряды вооруженных радикалов в Кабатии и Дженине в северной части Западного берега Иордана.