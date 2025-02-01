Помощник президента Азербайджана встретился с главой Совбеза Ирана: что обсудили

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, который находится с визитом в Иране, обсудил с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом вопросы политического и экономического сотрудничества, а также региональную безопасность.

Об этом помощник президента Азербайджана сообщил на своей странице в Х.

«В рамках визита в Тегеран встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом. На встрече в продолжение обсуждений, проведенных в Баку, мы обменялись мнениями по вопросам политического, экономического сотрудничества между двумя странами и региональной безопасности, особо отметили важность транспортного коридора Север - Юг», - заявил Хикмет Гаджиев.