Помощник президента Азербайджана встретился с главой Совбеза Ирана: что обсудили
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, который находится с визитом в Иране, обсудил с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом вопросы политического и экономического сотрудничества, а также региональную безопасность.
Об этом помощник президента Азербайджана сообщил на своей странице в Х.
«В рамках визита в Тегеран встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом. На встрече в продолжение обсуждений, проведенных в Баку, мы обменялись мнениями по вопросам политического, экономического сотрудничества между двумя странами и региональной безопасности, особо отметили важность транспортного коридора Север - Юг», - заявил Хикмет Гаджиев.
Tehrana səfər çərçivəsində İran İR Milli Təhlükəsizlik üzrə Ali Şurasının katibi Əli Əkbər Əhmədian ilə görüşdüm. Görüşdə Bakıda aparılmış müzakirələrin davamı olaraq iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi əməkdaşlıq və regional təhlükəsizlik məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi… pic.twitter.com/fHC0oXEWPO— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) February 2, 2025