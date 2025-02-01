Нашли тело одного из пропавших в Каспии рыбаков
12:07 1155
В Ленкорани на берегу Каспия обнаружено тело одного из пропавших несколько дней назад рыбаков, передает АПА.
Сообщается, что это Назим Аббасов. Тело нашли утром 2 февраля рыбаки в селе Шахагадж Астаринского района.
Несколько дней назад МЧС Азербайджана сообщало о поисках пропавших 13 января в море вблизи села Сиявар Ленкоранского района Махмуда Ибаева (1984 г.р.) и Назима Аббасова (1968 г.р.).
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!