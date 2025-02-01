Нашли тело одного из пропавших в Каспии рыбаков

В Ленкорани на берегу Каспия обнаружено тело одного из пропавших несколько дней назад рыбаков, передает АПА.

Сообщается, что это Назим Аббасов. Тело нашли утром 2 февраля рыбаки в селе Шахагадж Астаринского района.

Несколько дней назад МЧС Азербайджана сообщало о поисках пропавших 13 января в море вблизи села Сиявар Ленкоранского района Махмуда Ибаева (1984 г.р.) и Назима Аббасова (1968 г.р.).