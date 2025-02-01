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Россия и Украина обвиняют друг друга

12:23 1792

Министерство обороны России обнародовало свою версию атаки, совершенной накануне на школу-интернат в Судже в Курской области.

Оборонное ведомство утверждает, что ВСУ обстреляли здание ракетами. «Пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами противовоздушной обороны», — говорится в заявлении ведомства.

По версии Минобороны РФ, украинская сторона устроила «провокацию», чтобы отвлечь внимание «от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области».

Суджа находится под контролем ВСУ с августа.

2 февраля Следственный комитет России сообщил, что возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, который якобы отдал приказ о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната.

В то же время Генштаб ВСУ утверждает, что российская авиация сбросила управляемую авиабомбу на интернат, в котором укрывались мирные жители Курской области. По данным украинской стороны, в момент удара в здании находились 86 гражданских лиц и четверо украинских полицейских. В результате удара четыре человека погибли, четверо — тяжело ранены. «Выявлено около 80 гражданских лиц, которые не пострадали», — говорится в сообщении Генштаба.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 1 февраля опубликовал видео с разрушенным зданием и ранеными людьми. Зеленский заявил, что удар по интернату был нанесен российской авиабомбой.

Представитель комендатуры ВСУ в Судже Алексей Дмитрашковский заявил, что удар по зданию школы-интерната нанесли российские войска. По его словам, в здании находились мирные жители. О том, что удар нанесен российскими войсками, также заявили в Генштабе ВСУ.

Российские «военкоры» писали, что перед ударом был зафиксирован запуск четырех ракет по Судже с территории Сумской области Украины.

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