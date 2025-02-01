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Оджалан не заставит себя долго ждать

наша корреспонденция
Руслан Баширли, спецкор, Анкара
12:27 2099

Как уже сообщал haqqin.az, лидер РПК Абдулла Оджалан, отбывающий пожизненное тюремное заключение на острове Имралы в Мраморном море, выступит в феврале с призывом к террористической Рабочей партии Курдистана сложить оружие. По имеющимся данным, Оджалан опубликует видеообращение с этим призывом 15 февраля.

Эту дату озвучил и Мазлум Абди, командир сирийского крыла РПК, разыскиваемый Турцией по линии Интерпола.

В интервью итальянским журналистам Чиаре Крусиати и Джиансандро Мели из газеты Il Manifesto, побывавшим на оккупированных РПК/ОНС территориях на севере Сирии, Абди сделал два важных заявления, одно из которых касалось предстоящего видеообращения Оджалана.

Важное заявление Мазлума Абди

«Мы считаем, что его [Оджалана] заявление будет связано с северо-востоком Сирии, - цитируют итальянские журналисты слова Абди. - У Оджалана много связей с этим регионом, здесь все взаимосвязано».

Командир сирийского крыла РПК также отметил, что диалог с новым правительством в Дамаске является частью более широкого переговорного процесса.

Отмечается, что, помимо переговоров между Сирией и СДС, в которых ключевую роль играет РПК/ОНС, решающее влияние на этот процесс оказывают Анкара и Вашингтон.

Источники haqqin.az в турецкой партии DEM также подтверждают дату 15 февраля.

По данным источников в партии DEM, близких к Рабочей партии Курдистана, Абдулла Оджалан намерен выступить с призывом к разоружению в 26-ю годовщину своего ареста и экстрадиции в Турцию, то есть 15 февраля.

Напомним, что лидер РПК был задержан 15 февраля 1999 года в столице Кении Найроби и доставлен в Турцию. О его задержании тогдашний премьер-министр Бюлент Эджевит заявил на следующий день словами: «Абдулла Оджалан в Турции».

Вскоре после этого по телеканалам были показаны кадры, на которых лидеру Рабочей партии Курдистана надевают на голову черный мешок.

Согласно информации, в ходе второго визита в тюрьму на острове Имралы депутатов партии DEM Сырры Сюррейи Ондера и Первина Булдана они сделали аудиозаписи некоторых высказываний Оджалана, которые впоследствии передали не только руководству своей партии, но и структурам РПК/СОК в Кандиле, а также лидерам ОНС/ПДС в Сирии.

Курды в ожидании обращения Оджалана

Сообщается, что Оджалан хочет озвучить ожидаемый призыв в формате видеозаписи, а также рассматривает возможность усилить эффект от обращения, задействовав в нем высокопоставленного государственного чиновника.

Однако турецкие власти и правительственные источники не одобряют вариант с видеозаписью, считая, что заявление должно быть оформлено в письменном виде и носить четкий, окончательный характер.

По данным источников, призыв к разоружению будет адресован всем структурам РПК, включая ее филиалы в Турции, Кандиле, Сирии и Европе.

Ожидается, что особое внимание Оджалан уделит ситуации в Сирии и открыто выразит ожидания в отношении террористических структур, действующих в северных районах страны, являющихся зоной активности ОНС/ПДС.

После появления информации о готовящемся обращении Оджалана в турецких СМИ стали распространяться слухи о возможном смягчении условий его содержания, вплоть до амнистии или перевода под домашний арест. Но, как уже сообщал haqqin.az, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с депутатами ПСР категорически опроверг эти слухи.

«Никакого домашнего ареста! - заявил тогда Эрдоган. - Более того, он [Оджалан] сам не хочет выходить на свободу. Откуда вообще берутся эти разговоры? Ни домашнего ареста, ни помилования не будет! Не может быть и речи о помиловании убийцы детей!»

Эрдоган огласил свой вердикт

А 15 января, выступая на заседании парламентской группы правящей партии, турецкий лидер подчеркнул, что международная и региональная обстановка складывается для Турции самым благоприятным образом.

«Где бы они [РПК/ОНС] ни находились, уничтожение террористической организации — вопрос лишь времени и стратегии», — заявил президент Турции, впервые упомянув о том, что предпринимаются многоплановые усилия по разоружению структур РПК.

Источники haqqin.az в Анкаре также отмечают, что процесс разоружения РПК и ее подразделений имеет гораздо более широкий масштаб.

«Это проект, выходящий за рамки личности Оджалана», - подчеркнул один из собеседников издания.

По мнению экспертов, после свержения режима Башара Асада, а также в условиях переговоров с новым сирийским правительством, структуры ОНС/ПДС вполне могут положительно отреагировать на призыв Оджалана.

В противном случае начало новой военной операции Турции на севере Сирии станет исключительно вопросом времени.

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