Еще одно ЧП с российским самолетом

На Курилах у самолета с пассажирами на борту возникли проблемы при посадке, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

По данным ведомства, приземлившемуся в аэропорту Южно-Курильска воздушному судну потребовалась буксировка.

«[Самолет] DHC-8, выполнявший рейс Южно-Сахалинск — Южно-Курильск... по причине технической неисправности не смог самостоятельно завершить руление, в связи с чем потребовалась буксировка. Постановка на стоянку прошла благополучно», — уточнили в транспортной прокуратуре, добавив, что 54 пассажира доставили в здание аэровокзала.

По факту произошедшего проводится проверка, ведомство, в частности, даст оценку соблюдению обязательных требований при подготовке судна к вылету.