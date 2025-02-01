USD 1.7000
EUR 1.7659
RUB 1.7273
Подписаться на уведомления
Даже Ким Чен Ын в шоке от России
Новость дня
Даже Ким Чен Ын в шоке от России

В Москве заявили об ударах по военным аэродромам и технике ВСУ

13:28 586

Подразделения ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, объекты хранения топлива, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), утверждается в сообщении Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам хранения топлива, используемым в интересах ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований в 153 районах», - говорится в сообщении.

Оджалан не заставит себя долго ждать
Оджалан не заставит себя долго ждать наша корреспонденция
12:27 2103
Путин надеется: Трамп «быстро наведет порядок»
Путин надеется: Трамп «быстро наведет порядок»
14:00 276
Жесткая борьба за власть в Турции
Жесткая борьба за власть в Турции горячая тема; все еще актуально
1 февраля 2025, 21:45 8261
Жизнь не ради смерти
Жизнь не ради смерти украинская драма, репортаж Эйнуллы Фатуллаева
03:33 6518
Трамп вернул спираль истории… к убитому МакКинли
Трамп вернул спираль истории… к убитому МакКинли наша аналитика
1 февраля 2025, 17:58 6395
Россия и Украина обвиняют друг друга
Россия и Украина обвиняют друг друга
12:23 1799
Помощник президента Азербайджана встретился с главой Совбеза Ирана: что обсудили
Помощник президента Азербайджана встретился с главой Совбеза Ирана: что обсудили
11:59 1099
Нетаньяху обещает вместе с Трампом «изменить Ближний Восток к лучшему»
Нетаньяху обещает вместе с Трампом «изменить Ближний Восток к лучшему» обновлено 11:35
11:35 2954
«Опасно для всех»: Зеленский о переговорах между Америкой и Россией без Украины
«Опасно для всех»: Зеленский о переговорах между Америкой и Россией без Украины
10:30 2443
Трамп объявил торговую войну Канаде, Китаю и Мексике. Ответ уже есть
Трамп объявил торговую войну Канаде, Китаю и Мексике. Ответ уже есть
09:19 4271
Иран создает ракетные базы одну за другой
Иран создает ракетные базы одну за другой ВИДЕО
01:54 6112

ЭТО ВАЖНО

Оджалан не заставит себя долго ждать
Оджалан не заставит себя долго ждать наша корреспонденция
12:27 2103
Путин надеется: Трамп «быстро наведет порядок»
Путин надеется: Трамп «быстро наведет порядок»
14:00 276
Жесткая борьба за власть в Турции
Жесткая борьба за власть в Турции горячая тема; все еще актуально
1 февраля 2025, 21:45 8261
Жизнь не ради смерти
Жизнь не ради смерти украинская драма, репортаж Эйнуллы Фатуллаева
03:33 6518
Трамп вернул спираль истории… к убитому МакКинли
Трамп вернул спираль истории… к убитому МакКинли наша аналитика
1 февраля 2025, 17:58 6395
Россия и Украина обвиняют друг друга
Россия и Украина обвиняют друг друга
12:23 1799
Помощник президента Азербайджана встретился с главой Совбеза Ирана: что обсудили
Помощник президента Азербайджана встретился с главой Совбеза Ирана: что обсудили
11:59 1099
Нетаньяху обещает вместе с Трампом «изменить Ближний Восток к лучшему»
Нетаньяху обещает вместе с Трампом «изменить Ближний Восток к лучшему» обновлено 11:35
11:35 2954
«Опасно для всех»: Зеленский о переговорах между Америкой и Россией без Украины
«Опасно для всех»: Зеленский о переговорах между Америкой и Россией без Украины
10:30 2443
Трамп объявил торговую войну Канаде, Китаю и Мексике. Ответ уже есть
Трамп объявил торговую войну Канаде, Китаю и Мексике. Ответ уже есть
09:19 4271
Иран создает ракетные базы одну за другой
Иран создает ракетные базы одну за другой ВИДЕО
01:54 6112
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться