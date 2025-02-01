В Москве заявили об ударах по военным аэродромам и технике ВСУ
Подразделения ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, объекты хранения топлива, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), утверждается в сообщении Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам хранения топлива, используемым в интересах ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований в 153 районах», - говорится в сообщении.