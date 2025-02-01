USD 1.7000
EUR 1.7659
RUB 1.7273
Подписаться на уведомления
Даже Ким Чен Ын в шоке от России
Новость дня
Даже Ким Чен Ын в шоке от России

НАТО призывает готовиться к войне

13:41 644

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны повышать расходы на оборону и готовиться к войне, чтобы ее избежать.

С соответствующими заявлениями он выступил в интервью газете Bild.

«…Говорю вам отчетливо: мы должны готовиться к войне. Это (наращивание расходов на оборону) лучший способ избежать войны», - пояснил Рютте.

Опасной является не только ситуация с Россией, Китай тоже наращивает свои военные возможности, указал он.

Генсек альянса особо выделил усилия Германии по оказанию военной помощи Украине. Ни одно европейское государство, входящее в НАТО, не поддерживает Киев в той степени, в какой это делает Берлин, отметил собеседник Bild. «Учитывая масштабы экономики Германии, мы, разумеется, хотим, чтобы она делала гораздо больше», - добавил Рютте, упомянув «фантастические оборонные предприятия» и инновационный потенциал ФРГ.

Союзники по альянсу в ближайшие месяцы решат, сколько именно следует вкладывать в оборону, заявил Рютте. «Могу заверить вас в одном: это будет намного, намного, намного больше, чем два процента», - пояснил он. 

Оджалан не заставит себя долго ждать
Оджалан не заставит себя долго ждать наша корреспонденция
12:27 2106
Путин надеется: Трамп «быстро наведет порядок»
Путин надеется: Трамп «быстро наведет порядок»
14:00 278
Жесткая борьба за власть в Турции
Жесткая борьба за власть в Турции горячая тема; все еще актуально
1 февраля 2025, 21:45 8261
Жизнь не ради смерти
Жизнь не ради смерти украинская драма, репортаж Эйнуллы Фатуллаева
03:33 6518
Трамп вернул спираль истории… к убитому МакКинли
Трамп вернул спираль истории… к убитому МакКинли наша аналитика
1 февраля 2025, 17:58 6396
Россия и Украина обвиняют друг друга
Россия и Украина обвиняют друг друга
12:23 1801
Помощник президента Азербайджана встретился с главой Совбеза Ирана: что обсудили
Помощник президента Азербайджана встретился с главой Совбеза Ирана: что обсудили
11:59 1100
Нетаньяху обещает вместе с Трампом «изменить Ближний Восток к лучшему»
Нетаньяху обещает вместе с Трампом «изменить Ближний Восток к лучшему» обновлено 11:35
11:35 2954
«Опасно для всех»: Зеленский о переговорах между Америкой и Россией без Украины
«Опасно для всех»: Зеленский о переговорах между Америкой и Россией без Украины
10:30 2444
Трамп объявил торговую войну Канаде, Китаю и Мексике. Ответ уже есть
Трамп объявил торговую войну Канаде, Китаю и Мексике. Ответ уже есть
09:19 4271
Иран создает ракетные базы одну за другой
Иран создает ракетные базы одну за другой ВИДЕО
01:54 6112

ЭТО ВАЖНО

Оджалан не заставит себя долго ждать
Оджалан не заставит себя долго ждать наша корреспонденция
12:27 2106
Путин надеется: Трамп «быстро наведет порядок»
Путин надеется: Трамп «быстро наведет порядок»
14:00 278
Жесткая борьба за власть в Турции
Жесткая борьба за власть в Турции горячая тема; все еще актуально
1 февраля 2025, 21:45 8261
Жизнь не ради смерти
Жизнь не ради смерти украинская драма, репортаж Эйнуллы Фатуллаева
03:33 6518
Трамп вернул спираль истории… к убитому МакКинли
Трамп вернул спираль истории… к убитому МакКинли наша аналитика
1 февраля 2025, 17:58 6396
Россия и Украина обвиняют друг друга
Россия и Украина обвиняют друг друга
12:23 1801
Помощник президента Азербайджана встретился с главой Совбеза Ирана: что обсудили
Помощник президента Азербайджана встретился с главой Совбеза Ирана: что обсудили
11:59 1100
Нетаньяху обещает вместе с Трампом «изменить Ближний Восток к лучшему»
Нетаньяху обещает вместе с Трампом «изменить Ближний Восток к лучшему» обновлено 11:35
11:35 2954
«Опасно для всех»: Зеленский о переговорах между Америкой и Россией без Украины
«Опасно для всех»: Зеленский о переговорах между Америкой и Россией без Украины
10:30 2444
Трамп объявил торговую войну Канаде, Китаю и Мексике. Ответ уже есть
Трамп объявил торговую войну Канаде, Китаю и Мексике. Ответ уже есть
09:19 4271
Иран создает ракетные базы одну за другой
Иран создает ракетные базы одну за другой ВИДЕО
01:54 6112
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться