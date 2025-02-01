НАТО призывает готовиться к войне

С соответствующими заявлениями он выступил в интервью газете Bild.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны повышать расходы на оборону и готовиться к войне, чтобы ее избежать.

«…Говорю вам отчетливо: мы должны готовиться к войне. Это (наращивание расходов на оборону) лучший способ избежать войны», - пояснил Рютте.

Опасной является не только ситуация с Россией, Китай тоже наращивает свои военные возможности, указал он.

Генсек альянса особо выделил усилия Германии по оказанию военной помощи Украине. Ни одно европейское государство, входящее в НАТО, не поддерживает Киев в той степени, в какой это делает Берлин, отметил собеседник Bild. «Учитывая масштабы экономики Германии, мы, разумеется, хотим, чтобы она делала гораздо больше», - добавил Рютте, упомянув «фантастические оборонные предприятия» и инновационный потенциал ФРГ.

Союзники по альянсу в ближайшие месяцы решат, сколько именно следует вкладывать в оборону, заявил Рютте. «Могу заверить вас в одном: это будет намного, намного, намного больше, чем два процента», - пояснил он.