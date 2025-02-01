USD 1.7000
EUR 1.7659
RUB 1.7273
Подписаться на уведомления
Даже Ким Чен Ын в шоке от России
Новость дня
Даже Ким Чен Ын в шоке от России

Пророссийские сепаратисты искренне благодарят Евросоюз

новый поворот
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
13:50 688

В сепаратистском Приднестровском регионе Молдовы спустя месяц восстановлено газоснабжение — но не за счет России, а благодаря Евросоюзу. Лидер сепаратистов Вадим Красносельский публично поблагодарил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Напомним, что с 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Молдову. Формально Россия объясняет это тем, что Кишинев не погасил задолженность в 709 миллионов долларов. Однако власти Молдовы признают долг лишь в 9 миллионов долларов, отмечая, что остальная сумма накопилась за счет газа, потребленного в Приднестровье.

Лидер сепаратистов Вадим Красносельский обрадовался поставкам газа из ЕС

Истинная причина всего происходящего, разумеется, заключается в попытке ослабить прозападное правительство Молдовы и добиться реванша пророссийских сил на предстоящих парламентских выборах. Чтобы выйти из кризисной ситуации, Молдова закупала газ в Европе по рыночным ценам, тогда как в Приднестровье в течение месяца продолжался энергетический кризис. В итоге Тирасполю пришлось согласиться на предложение Кишинева о газоснабжении региона при поддержке Евросоюза.

Молдавская газотранспортная компания ОАО «Молдовагаз» с 1 февраля начала поставки газа в Приднестровье вместо российского монополиста «Газпром». Как сообщил исполняющий обязанности председателя правления «Молдовагаз» Вадим Чебан, Кишинев и Евросоюз предоставили топливо для предотвращения перепадов давления в трубопроводах и гуманитарного кризиса в сепаратистском регионе. Его слова приводит молдавская служба «Радио Свобода».

По словам Чебана, поставки газа из Молдовы начались в 8:30 по местному времени, их объем достаточен для поддержания давления в системе. Топливо подается к точкам входа в газотранспортную сеть, управляемую «Тирастеплоэнерго» — основным теплоэнергетическим предприятием «Приднестровской молдавской республики». В сообщении отмечается, что после прекращения поставок российского газа «Газпромом» Приднестровье израсходовало все оставшиеся запасы топлива в трубопроводах.

Москва пытается ослабить прозападное правительство Молдовы и добиться реванша пророссийских сил на предстоящих парламентских выборах

На данный момент в «ПМР» поступает технический газ, необходимый для полного запуска топливно-энергетической системы при поставках газа из Европы. Этот объем предоставляется в рамках соглашения о ссуде, согласно которому «Тирастеплоэнерго» должно оплатить его «Молдовагаз» до 1 марта текущего года или вернуть эквивалентное количество топлива.

Помимо этого, Евросоюз выделил региону 20 миллионов евро гуманитарной помощи на закупку газа, которую местные власти согласились принять через правительство Кишинева.

«Президент» Приднестровья Вадим Красносельский в Telegram выразил благодарность председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и ее коллегам за «содействие и оперативность», а также объявил, что на следующий день голубое топливо начнет поступать бытовым потребителям, а веерные отключения электроэнергии прекратятся. «Уважаемая Урсула фон дер Ляйен. От себя лично и от всего Приднестровья выражаю признательность Вам и Вашим коллегам за содействие и оперативность. Заседание молдавской комиссии по ЧС состоялось. Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято. Обсуждаются технические моменты. Это стало возможным при Вашем участии. Благодарю Вас», — написал Красносельский.

Евросоюз выделил Приднестровью 20 млн евро на закупку газа

Эта благодарность вряд ли окажется по душе Москве, ведь впервые Кремль теряет лавры «спасителя соотечественников». Лидер сепаратистов выразил глубочайшую признательность геополитическому противнику России. Пока рано говорить о серьезных последствиях «этой благодарности», которую в Кремле воспримут как «черную неблагодарность», но факт остается фактом: образ Путина в глазах еще одних сепаратистов дал трещину.

Всего две недели назад Вадим Красносельский сообщал о переговорах на уровне руководства энергетического сектора в Москве и обещал, что вскоре в регион поступит российский «гуманитарный газ». Но не уточнил, каким маршрутом Россия намерена поставлять топливо в Приднестровье. Представители молдавских властей тогда заявляли, что без участия Кишинева такие поставки невозможны.

Теперь же Тирасполь был вынужден принять помощь Евросоюза, предложенную через Кишинев. Российский «гуманитарный газ» так и не пришел. Лидер сепаратистов сопротивлялся как мог, но, судя по всему, созданный Москвой кризис не оставил ему другого выхода.

Российский «гуманитарный газ» так и не пришел в Приднестровье

Молдавское правительство заявляет сепаратистам, что им следует смириться с потерей бесплатного российского газа и готовиться к тому, что теперь и в будущем поставки топлива в Приднестровье будут зависеть только от европейского рынка. В сложившейся ситуации для Москвы возникают серьезные политические риски, а в перспективе это может открыть путь к мирной интеграции региона с Молдовой и, соответственно, с Европой.

Тем не менее Красносельский 1 февраля также заявил, что дальнейшее газоснабжение региона планируется обеспечивать за счет кредита, который... предоставит Россия. По его словам, ведутся переговоры о закупке газа на европейском рынке за российские деньги с последующей поставкой через молдавскую компанию в Приднестровье.

Венгерская MOL уже выразила готовность закупить «голубое топливо» для региона и передать его Молдове: однако пока этот вопрос остается на стадии обсуждения.

Оджалан не заставит себя долго ждать
Оджалан не заставит себя долго ждать наша корреспонденция
12:27 2110
Путин надеется: Трамп «быстро наведет порядок»
Путин надеется: Трамп «быстро наведет порядок»
14:00 280
Жесткая борьба за власть в Турции
Жесткая борьба за власть в Турции горячая тема; все еще актуально
1 февраля 2025, 21:45 8263
Жизнь не ради смерти
Жизнь не ради смерти украинская драма, репортаж Эйнуллы Фатуллаева
03:33 6519
Трамп вернул спираль истории… к убитому МакКинли
Трамп вернул спираль истории… к убитому МакКинли наша аналитика
1 февраля 2025, 17:58 6396
Россия и Украина обвиняют друг друга
Россия и Украина обвиняют друг друга
12:23 1802
Помощник президента Азербайджана встретился с главой Совбеза Ирана: что обсудили
Помощник президента Азербайджана встретился с главой Совбеза Ирана: что обсудили
11:59 1100
Нетаньяху обещает вместе с Трампом «изменить Ближний Восток к лучшему»
Нетаньяху обещает вместе с Трампом «изменить Ближний Восток к лучшему» обновлено 11:35
11:35 2954
«Опасно для всех»: Зеленский о переговорах между Америкой и Россией без Украины
«Опасно для всех»: Зеленский о переговорах между Америкой и Россией без Украины
10:30 2444
Трамп объявил торговую войну Канаде, Китаю и Мексике. Ответ уже есть
Трамп объявил торговую войну Канаде, Китаю и Мексике. Ответ уже есть
09:19 4274
Иран создает ракетные базы одну за другой
Иран создает ракетные базы одну за другой ВИДЕО
01:54 6113

ЭТО ВАЖНО

Оджалан не заставит себя долго ждать
Оджалан не заставит себя долго ждать наша корреспонденция
12:27 2110
Путин надеется: Трамп «быстро наведет порядок»
Путин надеется: Трамп «быстро наведет порядок»
14:00 280
Жесткая борьба за власть в Турции
Жесткая борьба за власть в Турции горячая тема; все еще актуально
1 февраля 2025, 21:45 8263
Жизнь не ради смерти
Жизнь не ради смерти украинская драма, репортаж Эйнуллы Фатуллаева
03:33 6519
Трамп вернул спираль истории… к убитому МакКинли
Трамп вернул спираль истории… к убитому МакКинли наша аналитика
1 февраля 2025, 17:58 6396
Россия и Украина обвиняют друг друга
Россия и Украина обвиняют друг друга
12:23 1802
Помощник президента Азербайджана встретился с главой Совбеза Ирана: что обсудили
Помощник президента Азербайджана встретился с главой Совбеза Ирана: что обсудили
11:59 1100
Нетаньяху обещает вместе с Трампом «изменить Ближний Восток к лучшему»
Нетаньяху обещает вместе с Трампом «изменить Ближний Восток к лучшему» обновлено 11:35
11:35 2954
«Опасно для всех»: Зеленский о переговорах между Америкой и Россией без Украины
«Опасно для всех»: Зеленский о переговорах между Америкой и Россией без Украины
10:30 2444
Трамп объявил торговую войну Канаде, Китаю и Мексике. Ответ уже есть
Трамп объявил торговую войну Канаде, Китаю и Мексике. Ответ уже есть
09:19 4274
Иран создает ракетные базы одну за другой
Иран создает ракетные базы одну за другой ВИДЕО
01:54 6113
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться