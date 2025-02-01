Пророссийские сепаратисты искренне благодарят Евросоюз

В сепаратистском Приднестровском регионе Молдовы спустя месяц восстановлено газоснабжение — но не за счет России, а благодаря Евросоюзу. Лидер сепаратистов Вадим Красносельский публично поблагодарил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Напомним, что с 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Молдову. Формально Россия объясняет это тем, что Кишинев не погасил задолженность в 709 миллионов долларов. Однако власти Молдовы признают долг лишь в 9 миллионов долларов, отмечая, что остальная сумма накопилась за счет газа, потребленного в Приднестровье.

Истинная причина всего происходящего, разумеется, заключается в попытке ослабить прозападное правительство Молдовы и добиться реванша пророссийских сил на предстоящих парламентских выборах. Чтобы выйти из кризисной ситуации, Молдова закупала газ в Европе по рыночным ценам, тогда как в Приднестровье в течение месяца продолжался энергетический кризис. В итоге Тирасполю пришлось согласиться на предложение Кишинева о газоснабжении региона при поддержке Евросоюза. Молдавская газотранспортная компания ОАО «Молдовагаз» с 1 февраля начала поставки газа в Приднестровье вместо российского монополиста «Газпром». Как сообщил исполняющий обязанности председателя правления «Молдовагаз» Вадим Чебан, Кишинев и Евросоюз предоставили топливо для предотвращения перепадов давления в трубопроводах и гуманитарного кризиса в сепаратистском регионе. Его слова приводит молдавская служба «Радио Свобода». По словам Чебана, поставки газа из Молдовы начались в 8:30 по местному времени, их объем достаточен для поддержания давления в системе. Топливо подается к точкам входа в газотранспортную сеть, управляемую «Тирастеплоэнерго» — основным теплоэнергетическим предприятием «Приднестровской молдавской республики». В сообщении отмечается, что после прекращения поставок российского газа «Газпромом» Приднестровье израсходовало все оставшиеся запасы топлива в трубопроводах.

На данный момент в «ПМР» поступает технический газ, необходимый для полного запуска топливно-энергетической системы при поставках газа из Европы. Этот объем предоставляется в рамках соглашения о ссуде, согласно которому «Тирастеплоэнерго» должно оплатить его «Молдовагаз» до 1 марта текущего года или вернуть эквивалентное количество топлива. Помимо этого, Евросоюз выделил региону 20 миллионов евро гуманитарной помощи на закупку газа, которую местные власти согласились принять через правительство Кишинева. «Президент» Приднестровья Вадим Красносельский в Telegram выразил благодарность председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и ее коллегам за «содействие и оперативность», а также объявил, что на следующий день голубое топливо начнет поступать бытовым потребителям, а веерные отключения электроэнергии прекратятся. «Уважаемая Урсула фон дер Ляйен. От себя лично и от всего Приднестровья выражаю признательность Вам и Вашим коллегам за содействие и оперативность. Заседание молдавской комиссии по ЧС состоялось. Решение о пуске европейского гуманитарного газа в нашу республику принято. Обсуждаются технические моменты. Это стало возможным при Вашем участии. Благодарю Вас», — написал Красносельский.

Эта благодарность вряд ли окажется по душе Москве, ведь впервые Кремль теряет лавры «спасителя соотечественников». Лидер сепаратистов выразил глубочайшую признательность геополитическому противнику России. Пока рано говорить о серьезных последствиях «этой благодарности», которую в Кремле воспримут как «черную неблагодарность», но факт остается фактом: образ Путина в глазах еще одних сепаратистов дал трещину. Всего две недели назад Вадим Красносельский сообщал о переговорах на уровне руководства энергетического сектора в Москве и обещал, что вскоре в регион поступит российский «гуманитарный газ». Но не уточнил, каким маршрутом Россия намерена поставлять топливо в Приднестровье. Представители молдавских властей тогда заявляли, что без участия Кишинева такие поставки невозможны. Теперь же Тирасполь был вынужден принять помощь Евросоюза, предложенную через Кишинев. Российский «гуманитарный газ» так и не пришел. Лидер сепаратистов сопротивлялся как мог, но, судя по всему, созданный Москвой кризис не оставил ему другого выхода.