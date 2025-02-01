Страшная авиакатастрофа: кто виноват?

С момента жуткой катастрофы над Вашингтоном, в которой погибли 67 пассажиров самолета и трое летчиков военного вертолета, прошло несколько дней, но четкого ответа на вопрос, что же произошло и кто виноват, нация пока так и не получила. Случившееся 29 января стало самой крупной катастрофой в Вашингтоне, начиная с января 1982 года. Тогда самолет компании Air Florida врезался в мост на 14-й улице американской столицы после взлета со столичного аэропорта, носящего имя Рональда Рейгана. 79 пассажиров и членов команды погибли. Сейчас также ни одного выжившего, из воды достали тела 60 человек, остальных найти не удалось, хотя глубина Потомака в этом месте не превышает 2,5 метра. Напомним, что в тот январский вечер произошло столкновение самолета American Airlines, летевшего из города Уичито, что в штате Канзас, и военного вертолета Black Hawk. Случилось это на сравнительно небольшой высоте, когда лайнер уже готовился совершить посадку в Национальном аэропорту.

Как человек, немало лет проведший в Вашингтоне, свидетельствую: воздушный трафик в американской столице перегружен до предела. Ее национальный аэропорт принимает гигантское число рейсов из разных штатов страны (в отличие от международного аэропорта Dulles, который расположен приблизительно в 40 километрах от Вашингтона). И, помимо этого, над столицей 24 часа в сутки жужжат как стрекозы многочисленные вертолеты. Это вертолеты военных, специальных секретных служб, экстренной медицинской помощи, федеральных и местных правоохранительных органов, а также высшего руководства страны. И вот такая картинка: ты сидишь летом на террасе какого-нибудь кафе в столичном районе Джорджтаун, и вдруг над твоей головой пролетает на небольшой высоте огромный, напоминающий кита, вертолет морской пехоты Marine One, а за ним следуют еще два таких же. Это везут президента республики в сопровождении охраны. И вся эта эскадрилья уже собирается скоро приземлиться — до Белого дома остаются считанные километры. В 2023 году Конгрессу был представлен доклад, представленный 50 компаниями, которые оперируют полетами вертолетов. По их выкладкам, в период с 2017 по 2019 год в зоне радиусом в 30 миль вокруг Вашингтона были совершены полеты 88 тысяч вертолетов.

Любой человек скажет: а почему нельзя было развести траектории взлетов и посадок коммерческих рейсов с полетами вертолетов? Оказывается, это непросто сделать. Национальный аэропорт летчики ненавидят. Мало того, что он один из самых загруженных в стране. У него исключительно ограниченный коридор, в отличие от других воздушных гаваней страны. Например, самолеты могут взлетать лишь на север и потом они совершают резкий разворот и летят куда им надо. И при этом, когда они еще не набрали высоту, им могут угрожать вертолеты, которые, как правило, следуют вдоль берега Потомака. За несколько дней до катастрофы, 23 января, пилот другого самолета, следовавшего в Вашингтон из города Шарлотт, сообщил диспетчеру, что он вынужден отменить посадку, потому что вблизи себя по курсу обнаружил вертолет. «Самолет должен был развернуться, сделать несколько кругов в воздухе, так как на его пути оказался вертолет, - говорит Ричард Харт, один из пассажиров, бывший на борту. - Тогда я был спокоен, но потом осознал, что мы находились на грани фола». Два инцидента за одну неделю, один с благополучным, другой со смертельным исходом — это недопустимо для американской авиации.

Через несколько часов после трагедии президент Трамп выступил со своим объяснением трагедии. Он объявил виновными — кого бы вы думали? — конечно, Джо Байдена и Барака Обаму. Это они, по его словам, «внедрили программу diversity, по которой в авиадиспетчеры стали принимать людей с медицинскими противопоказаниями — глухих, с ограниченным зрением, с эпилепсией, с недостаточным интеллектуальным развитием, психическими заболеваниями, а также разного рода карликов» (цитируем дословно по его заявлению). Но пресса тут же поймала президента на лжи, для него характерной. Программа diversity была запущена не Бараком Обамой. Она была принята самим Трампом во время его первого президентского срока. Но эта ложь — еще полбеды. С подачи Трампа в американских таблоидах тут же проросли мерзкие конспирологические теории. По одной из них, сообщала бульварная пресса, вертолетом якобы управляла женщина-трансгендер, которая была... камикадзе. Ее имя было обнародовано только несколько часов назад. Это 26-летняя Ребекка Лобах, капитан, имеющая солидный послужной список и удостоенная многих наград. «Расследователи» из подворотни ошиблись — они приняли ее за пилота-трансгендера Джо Эллис, но та сама опровергла эту информацию.

Лобах никто не обвиняет в случившемся, хотя следствие только началось. Причина катастрофы была вызвана рядом совпавших факторов. Один из них, возможно, заключался в том, что в ту трагическую ночь в башне национального аэропорта была нехватка авиадиспетчеров. До этого, из-за большого числа вертолетов, авиационная администрация страны постановила, что за их трафиком должен отвечать особый диспетчер, и ему не следует следить за полетом самолетов. Однако в тот вечер такого отдельного диспетчера не оказалось на месте, и одновременно самолетами и вертолетами управлял один и тот же человек. Ну а все-таки: почему экипаж вертолета не заметил лайнера? Ведь была безоблачная погода, хотя и с ветром? Эксперты говорят, что трагедия могла случиться именно из-за ясного неба, при котором экипаж вертолета не разглядел сигнальные огни самолета, потому что внизу было очень много огней большого города, они-то и привели к замешательству Ребекки Лобах.