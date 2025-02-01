Залужный предлагал «Белгородскую операцию», но его не поддержали

«Кстати, эта операция (Курская) не уникальна... Как возникла идея этого наступления? Еще когда был Залужный, в декабре 2022-го, на одном из совещаний, на котором присутствовал я, в аппарате СНБО…Валерий Федорович… озвучил эти операции, которые фактически сейчас мы наблюдаем. Поскольку это уже происходит, я думаю, что это не тайна, мы можем об этом сказать... Тогда в том варианте, который мы озвучивали, там шла речь о Белгородской области. Именно предлагались такие направления действий для того, чтобы создать очень серьезную угрозу противнику. С моей стороны было предложение более решительных целей», - рассказывает Назаров.

По его словам, речь шла об окружении или блокировании Белгорода, чтобы лишить противника возможности наносить удары по Харькову и создать угрозу северо-восточному флангу поставки материальных ресурсов для той группировки, которая действует на Донбассе.

Тогда, по его словам, речь шла о том, чтобы провести наступление на территории Российской Федерации: «В общем направлении, где-то на стыке Курской и Белгородской областей, в общем направлении на Белгород».

Назаров добавил, что тогда эти планы не были реализованы, а Залужного после этого сняли с должности: «У меня сложилось впечатление, что они не заинтересовали никого. А потом началось то, что началось, и вот то, что мы видели в течение 2024 года».